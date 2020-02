Photo aérienne d'une autoroute française vide. Illustration. — GUILLAUME SOUVANT / AFP

Environ 100.000 personnes vivent dans le Chablais, territoire coincé entre le lac Léman et les Alpes. Dans le lot, un paquet de travailleurs transfrontaliers qui font chaque jour l’aller-retour vers Genève, à deux pas.

Résultat : les deux routes départementales qui innervent le Chablais sont saturées. L’inauguration du Léman Express, le 15 décembre dernier, doit changer la donne en permettant aux Chablaisiens de gagner Genève par le train.

Faut-il en plus une autoroute ? Oui, disent la quasi-totalité des élus du Chablais et le gouvernement, qui a déclaré le projet d’utilité publique. « Aberrant », disent ces opposants - dont la ville de Genève –, qui veulent sortir de la logique du « tout voiture ».

L’autoroute de la discorde… En Haute-Savoie, le projet d’une deux fois deux voies de 16,5 km entre Thonon-les-Bains et Machilly cristallise les oppositions depuis qu’Edouard Philippe, le Premier ministre, a signé le 24 décembre le décret déclarant ce tronçon d’autoroute d’utilité publique.

La ville de Genève a depuis lancé les hostilités le 14 février, en déposant un premier recours devant le Conseil d’Etat. Deux autres associations locales, l’ Acpat et 3AC, ont suivi dans la foulée. « Il reste jusqu’à ce vendredi soir pour déposer de nouveaux recours », prévient Anne Lassman-Trappier, présidente de France Nature Environnement (FNE) Haute-Savoie. « C’est ce que prévoit de faire Europe Ecologie-Les Verts, en association avec les Verts de Genève », précise Alain Coulombel, porte-parole national du parti.

Des infrastructures de transport saturées

L’autoroute a aussi ses partisans, « dont la quasi-totalité des maires du Chablais », résume l’un d’entre eux, qui souhaite rester anonyme*. Dans les deux camps, il y a un constat qui ne varie pas : les deux départementales et la voie ferrée qui innervent ce territoire sont saturées. Le Chablais se compose de plusieurs vallées entre le lac Léman, au nord, et les Alpes, au sud. La vallée de l’Arve, minée par une pollution chronique, est toute proche également.

Environ 100.000 personnes vivent dans le Chablais, principalement à Thonon-les-Bains, sa capitale. Dans le lot, un paquet de travailleurs transfrontaliers, qui vont chaque jour pointer à Genève.

Le projet autoroutier prévoit de relier par une deux fois deux voies l'agglomératin de Thonon-les-Bains à Machilly. - F.Pouliquen / Maps4News

« Les pendulaires sont la goutte d’eau qui fait que souvent, ça déborde, reprend le maire joint par 20 Minutes. Mais quoi qu’il en soit, le trafic est dense sur le territoire, tiré par un tissu économique dynamique. Evian – la marque d’eau minérale de Danone –, est notamment installée ici. » Résultat ? « 15.000 véhicules par jour sur la D903, qui passe sur le Piémont, et 22.000 véhicules par jour sur la D1005, qui passe plus près du lac, poursuit-il. Ces deux départementales traversent des villages, dont le mien. Il y a des bouchons le matin et le soir, il y a des poids lourds, certains roulent vite… Le tout donne des désagréments et un fort sentiment d’insécurité pour ceux qui habitent à proximité. »

La promesse du Léman Express

Le Léman Express doit améliorer la situation. C’est en tout cas l’objectif affiché de cette première liaison ferroviaire transfrontalière entre Genève et son arrière-pays français, inaugurée le 15 décembre dernier. « Une ligne existe déjà depuis longtemps entre Thonon-les-Bains et Annemasse, à la frontière suisse, explique Alain Coulombel. Mais ça s’arrêtait là, il n’était pas possible de poursuivre en train jusqu’à Genève. »

Le Léman Express comble cette lacune. « Il met Thonon à 50 minutes de Genève par le rail, quand, très souvent, le trajet dépasse largement une heure par la route, compare Anne Lassman-Trappier. Tout n’est pas parfait encore, mais ce Léman Express est déjà plébiscité. La preuve : les gens sont debout aux heures de pointe. »

Laisser le temps au Léman Express de faire ses preuves ?

C’est là la principale critique des opposants à l’autoroute Thonon-Machilly. « On ne se donne même pas le temps de mesurer l’apport du Léman Express sur le trafic dans le Chablais, regrette Anne Lassman-Trappier. Dix jours après son inauguration, l’État donnait son aval à ce projet d’autoroute, dont le tracé sera parallèle à la ligne ferroviaire entre Thonon et Annemasse. Sur une partie, même, elles seront côte à côte. »

« Voilà pourquoi Genève attaque, explique Alain Coloumbel. La ville croule sous le trafic routier et multiplie les efforts pour inciter les travailleurs transfrontaliers à venir en transports en commun plutôt qu’en voiture. Cette autoroute Thonon-Machilly fait l’inverse. »

Celle-ci ne sera pas non plus sans conséquences sur l’environnement. L’étude d’impact estimait entre 26,6 ha et 34 ha la surface de zones humides détruites par le projet. A cela s’ajoutent 46 ha de terres agricoles réparties sur 26 exploitations, selon la même étude.

« Un vieux projet qui ne fait plus sens »

Il n’en fallait pas plus pour que les associations environnementales du Réseau action climat fassent de ce projet autoroutier l’un des symboles du décalage existant entre les discours volontaristes d’Emmanuel Macron sur le climat et les actions concrètes. Anne Lassman-Trappier et Alain Coulombel voient surtout dans cette autoroute « l’obstination d’élus locaux à défendre coûte que coûte de vieux projets, même s’ils ne font plus sens ».

Une allusion à l’autoroute A400 portée dans les années 1980, déjà pour désenclaver le Chablais. Il s’agissait alors de relier Annemasse à Thonon-les-Bains. En 1997, le conseil d’État retoquait le projet, jugeant son coût financier et humain disproportionné par rapport aux améliorations de trafic escomptées. « Depuis, les élus du Chablais ont saucissonné cette A400 en trois tronçons qu’ils essaient de faire passer un par un, déplore Anne Lassman-Trappier. Thonon-Machilly est l’un d’eux. »

Améliorer la ligne ferroviaire, lancer un bus à haut niveau de service…

Pour les opposants à cette autoroute, il y aurait bien mieux à faire pour améliorer le trafic. A commencer par améliorer la ligne ferroviaire Annemasse-Thonon. « Des voies d’évitements sont à aménager afin que les trains puissent se croiser plus facilement, glisse Anne Lassman-Trappier. Cela permettrait d’en mettre plus aux heures de pointe. » « Il serait bon, aussi, d’aménager des parkings aux abords des gares de la ligne pour faciliter l’intermodalité », ajoute Alain Coulombel. Tous deux préconisent de s’intéresser à la départementale D1005, la route la plus directe pour rejoindre Genève (et la plus surchargée), pour y aménager une ligne de bus à haut niveau de service.

« Tout cela est prévu, rétorque le maire joint par 20 Minutes. Mais ni le Léman Express, ni cette ligne de bus ne suffiront pas à délester suffisamment les deux départementales. Ces 16,5 km d’autoroute restent nécessaires. Je comprends le mécontentement de certains agriculteurs, mais je prends en compte aussi l’aspiration des riverains de ces deux départementales à vivre dans un cadre plus apaisé. » En revanche, l’élu n’est pas aussi tendre avec la ville de Genève, dont il trouve le recours « un peu facile ». « Avant d'attaquer l'autoroute, elle pourrait réduire ses places de parking pour décourager ses travailleurs devenir en voiture ou, surtout, construire les logements dont elles manquent cruellement aujourd’hui, ce qui permettrait là encore de réduire le nombre de transfrontaliers sur les routes », tacle-t-il.

Ouverture en 2024 ?

L’autoroute pourrait voir le jour en 2024, si l’on s’en tient au calendrier de ses partisans. Le concessionnaire, qui construira et exploitera ce tronçon, devrait être choisi d’ici à la fin de l’année. Le conseil départemental de Haute-Savoie a d’ores et déjà voté une subvention d’équilibre de 109 millions d’euros (la moitié du coût de construction de cette autoroute) qui lui reviendrait s’il n’entrait pas dans ses frais. Faut-il y voir la crainte que cette autoroute n’attire pas suffisamment d’automobilistes ? Contacté, le conseil départemental n’a pas répondu à nos questions.