La station Super Bagnères (Illustration). — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Le temps de ce mercredi sera dominé par la pluie dans l’ensemble du pays et des températures plus hivernales, selon des prévisions de Météo France. Dans la plupart des régions, la nuit prochaine sera arrosée par de fréquentes averses, parfois du grésil, accompagnés de fortes rafales de vent.

Mais dans une atmosphère plus hivernale, la neige tombera à très basse altitude, voire en plaine. Du nord de la Bretagne à la Normandie, les Hauts de France, la région parisienne jusqu’au Grand-Est et l’est de la Bourgogne, les chutes de neige pourront temporairement blanchir les sols par endroits.

De la Normandie aux frontières du nord jusqu’en Auvergne Rhône-Alpes, les averses seront neigeuses à très basse altitude, à partir de 400 mètres en Rhône-Alpes.

Averses nombreuses dans le sud-ouest

De l’orage et du grésil pourront les accompagner. Mais grâce au redoux progressif, de la Normandie à l’Ile-de-France et les Hauts de France, le risque de neige s’atténuera dès la fin de la matinée. L’après-midi, dans le nord-est les averses se poursuivront avec une limite pluie-neige qui se situera vers 300 à 400 mètres d’altitude, tandis que dans le nord-ouest les ondées deviendront plus éparses.

Dans le sud-ouest du pays, les averses seront nombreuses du matin au soir, la limite pluie-neige se situera vers 500 à 600 mètres sur le Massif central, 900 à 1000 mètres sur les Pyrénées.

En Corse, les nuages et les averses seront fréquents sur l’ouest de l’île, la limite pluie-neige se situera vers 1.300 mètres. La façade orientale de l’île devrait être un peu plus épargnée. Sur le littoral du Languedoc-Roussillon et de la région Paca, là aussi le risque d’averses sera très faible.