Stéphanie Maubé au milieu de son troupeau, dans les prés-salés du Cotentin. — Stéphanie Maubé

Il y a douze ans, cette Parisienne, alors âgée de 28 ans, décide de tout plaquer.

Lors de son installation, son statut de mère célibataire attise la curiosité de ses pairs.

Malgré des débuts difficiles, elle assure qu’être une femme n’a pas été un obstacle.

« Une femme seule et indépendante, ça a surpris au début ». A l’évocation de son arrivée sur les terres du Cotentin, en Normandie, Stéphanie Maubé ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire. Il y a douze ans, cette Parisienne, alors âgée de 28 ans, décide de tout plaquer. « Quand j’ai découvert l’élevage de moutons et les prés-salés, ça a été un électrochoc », raconte-t-elle.

Célibataire et mère d’un petit garçon, elle est très vite cataloguée. « A la campagne, une femme seule peut être perçue comme une menace par les autres femmes », explique-t-elle. Pourtant, pour elle : «le milieu agricole n’est pas macho. Etre juste une femme, ce n’était pas un handicap ».

« Je me suis toujours sentie légitime »

Et heureusement, les anciens veillent au grain. Ils se souviennent de leurs mères qui tenaient d’une main de fer la ferme familiale. Tout comme Stéphanie. « Pour eux, il n’y avait rien d’anormal à ce qu’une femme vienne élever des moutons. Et comme pour moi, c’était une évidence, je me suis toujours sentie légitime », s’exclame-t-elle, avec aplomb.

Le mode d'élevage «très original» qu’a choisi Stéphanie – ses moutons paissent entre deux marées, au milieu des algues et des crabes, sur un espace naturel - l’expose, malgré tout, un peu plus : « une femme qui travaille en extérieur, et dont on connaît les allers-retours journaliers, ça peut vite devenir une proie ». Mais elle assure ne pas avoir changé ses habitudes pour autant. « Au bout de tant d’années, je suis moins un ovni aux yeux des habitants du coin, et ils ont compris que j’étais juste la bergère du voisinage », précise-t-elle.

Le Salon de l’agriculture « n’est pas une expérience plaisante »

Présente, il y a quelques années, auSalon de l'agriculture en tant qu’exposante, l’éleveuse n’a pas souhaité réitérer l’expérience. Si elle a quand même prévu de fouler les allées du parc des expositions, elle dit être assez épouvantée à l’idée d’y retourner : « pour moi, ce n’est pas une expérience plaisante de voir des animaux lavés avec une coupe de cheveux et un brushing, dans des petits box, hors sol ».

Et si elle admet, malgré tout, que le Salon peut éclairer les plus petits sur les différentes races existantes, elle n’en démord pas : « Il faut venir les voir dans leur environnement naturel ! ».