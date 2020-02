Les essaims de criquets pèlerins ravagent les cultures en Afrique de l'Est — 20 Minutes

Depuis le début de l'année 2020, des milliards de criquets pèlerins ravagent l'Afrique de l'Est. Ces essaims qui dévastent les cultures ont déjà atteint le Kenya, l'Ethiopie, l'Erythrée, Djibouti, la Somalie, l'Ouganda, le Soudan et la Tanzanie. L'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) chiffre à 76 millions de dollars le coût d'un plan pour lutter contre ce fléau et appelle la communauté internationale à l’aide. 20 Minutes revient en images sur la pire invasion de cet insecte migrateur en 25 ans.

Alarme face à la multiplication des criquets pèlerins : une nouvelle génération du ravageur destructeur se propage dans la Corne de l’Afrique.



Le criquet pèlerin (Schistocerca gregaria) est le ravageur migrateur le plus destructeur au monde. Il est herbivore et mange l'équivalent de son poids quotidiennement, soit deux grammes par jour. Un essaim d'un kilomètre carré qui contient 80 millions d'individus consomme l'équivalent de ce que mange 35.000 personnes en une journée.

Conséquence du réchauffement climatique

L’Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) avait estimé fin janvier à « 76 millions de dollars » le coût d'un plan pour lutter contre les criquets. « Jusqu'à présent, nous n'avons eu que 20 millions de dollars », a précisé le secrétaire général adjoint pour les Affaires humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock, le 10 février 2020 à l'AFP. En évoquant une conséquence du réchauffement climatique, il a affirmé que ce développement des criquets était « le pire depuis 70 ans pour le Kenya, et le pire depuis 25 ans pour l'Ethiopie ou la Somalie ».

Si le phénomène devait s'aggraver, sur un an ou plus, il deviendrait une « invasion » de criquets avec de très lourdes conséquences sur les futures récoltes pour l’alimentation des populations. Il y a eu six « invasions » de criquets au XXe siècle, dont la dernière s'est produite en 1987-1989.