Après Ciara et Inès, Dennis arrive. La troisième tempête à frapper la France en une semaine devrait plus se concentrer sur nos collègues britanniques, mais le nord de notre pays risque d’être touché, selon la Chaîne Météo.

Trois semaines de précipitation en un week-end

Au programme, des vents violents, dépassants les 100 km/h, dès ce samedi, et qui devrait s’amplifier le dimanche en rafales « entre 120 et 130 km/h sur les côtes exposées, et entre 90 et 100 km/h dans les terres au nord de la Loire », selon la chaîne.

#TempeteDennis Le nord de la France une nouvelle fois soumis à des vents violents dimanche avec des rafales tempétueuses qui atteindront localement 120 à 130 km/h sur les caps et côtes exposés, entre 90 et 100 km/h dans les terres au nord de la Loire. https://t.co/VxXXPcNJaH — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 14, 2020

De fortes pluies sont également attendues, avec plus de trois semaines de précipitations qui devraient tomber ce week-end sur le Finistère.