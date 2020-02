Le neige qui fond. Illustration. — Gareth Baker / PixaBay

La station du Mourtis, dans les Pyrénées, annonce sa fermeture temporaire en raison du manque de neige.

Le problème s’accentue pour toutes les stations de moyenne altitude du massif.

A quelques jours des vacances de février, on peut parler de grosse tuile. La station pyrénéenne du Mourtis a annoncé ce mardi sur sa page Facebook être dans l’obligation de fermer, « pour une durée encore indéterminée », son domaine skiable. Pour la bonne et simple raison qu’il n’y a plus de neige.

« Les dernières températures que nous avons eues ont fait fondre ce qu’il restait. Il n’y a plus de possibilité de descendre en ski », indique à l’AFP, Hervé Pouneau, le directeur du syndicat mixte géré par le conseil départemental de Haute-Garonne et qui regroupe trois stations (Le Mourtis, Luchon Superbagnères et Bourg d’Oueil).

Cette petite station de moyenne montagne, qui comprend 19 pistes dont trois noires, est située entre 1.350 et 1.860 mètres d’altitude. Le 19 janvier, deux jeunes femmes y avaient été blessées dans un accident de luge dû, semble-t-il, au manque de neige.

L'avenir en noir

Le Mourtis n’est pas le seul site pyrénéen à souffrir de l’incroyable redoux de ce mois de février et du piètre enneigement général. A quelques vallées de là, à Luchon Superbagnères, on croise les doigts. « On a fermé un secteur, mais on a réussi à conserver toute la partie située en altitude, souligne Hervé Pouneau. La conservation est plus facile sur cette partie-là du domaine. On espère pouvoir garder cet accès pour le début des vacances, en espérant que la neige arrive ensuite. Il suffirait de pas grand-chose… 40 centimètres de neige et on repart ».

L’angoisse est généralisée pour les stations de moyenne montagne, qui démarrent à partir de 1.500 mètres.

Le massif des Pyrénées représente 10 % du marché du ski français. Selon les chercheurs français et espagnols de l’Observatoire pyrénéen du changement climatique, le manteau neigeux pourrait y fondre de moitié d’ici 2050.