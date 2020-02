Des tomates, illustration — Pixabay

Depuis quelques années, un virus se propage dans le monde, dévastant les cultures de tomates, mais également de poivrons et de piments.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a tiré ce lundi la sonnette d’alarme, craignant que le virus débarque aussi dans les plantations françaises, cinquième pays européen producteur de tomates.

Christine Tayeh, experte en santé des végétaux, fait le point sur ce virus particulièrement destructeur.

Alors que le coronavirus alimente la panique, un autre virus est en train de se propager mondialement, dans l’ombre médiatique de son confrère chinois. Le ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus), plus couramment adoucit en « virus de la tomate », alerte l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Dans un communiqué publié ce lundi, elle met en garde la France, encore épargnée, contre une propagation de cette épidémie.

Concrètement, le virus, à la transmission très rapide, ravage des cultures entières de tomates, poivrons et autres piments. Au début cantonné au Moyen-Orient, il se répand de plus en plus dans le monde, au point que la France risque elle aussi de subir ce virus. On a fait le point avec Christine Tayeh, coordinatrice « expertise » au sein du Laboratoire de la santé des végétaux à l’Anses.

Qu’est ce que cet étrange « virus de la tomate » ?

Il s’agit d’un virus relativement récent, apparu en Israël et en Jordanie autour des années 2014 et 2015. Il s’attaque aux cultures de tomates, de poivrons et de piments, a un impact sur la maturation des fruits, les décolore et les rend impropres à la consommation. Ce virus a, de plus, la particularité de vivre très longtemps sans perdre de son pouvoir de nuisance. Il se transmet par simple contact. Autre manière de diffusion du virus, les semences des plantes infectées, par lesquels il se dissémine rapidement dans l’espace.

De fait, le virus se transmet très vite, et cause des dégâts. Il est déjà répandu en Amérique et dans plusieurs pays d’Europe, notamment frontaliers de la France. Il n’y a pas encore de calculs sur son impact sur une culture, mais on sait que le rendement en est très affecté et qu’il y a énormément de pertes.

Ce virus est-il dangereux pour l’homme ?

Le virus n’est aucunement dangereux pour l’homme, il l’est uniquement pour les végétaux. S’il y a une consommation par inadvertance d’un végétal atteint par le virus, ce qui est déjà très rare vu que cela les rend impropres à la consommation, il n’y aura aucun risque de santé pour l’humain.

Du coup, quelles seraient les pires conséquences imaginables ?

Dans le scénario le plus sinistre, il y aurait une pénurie de tomates, poivrons et piments. On ne connaît aucune variété de ces légumes qui résistent au virus, ni aucun traitement actuellement, même si plusieurs études sont déjà mises en place à ce sujet. Ce qui est également testé actuellement, ce sont les autres espèces de la même famille que ces végétaux. Par exemple, il a été montré que les pommes de terre, qui appartiennent à la même famille que la tomate, étaient résistantes au virus, alors qu’on a encore un doute sur les aubergines.

Mais il faut bien rappeler que ce scénario est de loin le plus pessimiste. Dans les faits, de nombreux traitements sont déjà en cours de recherche pour essayer de trouver une solution contre le virus. Dans l'attente de pouvoir le combattre, des mesures sont prises pour limiter au maximum sa propagation, ce qui serait déjà une excellente chose.

Il s’agirait de faire quoi ?

Des mesures d’urgence ont été prises au niveau européen, afin de ne plus importer de plantes ou de semences de ces légumes à partir de pays contaminés. Mais à l’Anses, et c’est le but de notre communiqué, on pense qu’il faudrait faire plus, notamment ne plus importer de végétaux de ces pays contaminés, et non pas seulement ceux sensibles au virus.

On milite également pour une surveillance structurée et une détection précoce du ToBRFV, ce qui permettra d’appliquer rapidement les mesures de lutte. Enfin, de meilleures recherches, pour une connaissance plus approfondie du virus, seront évidemment nécessaires.