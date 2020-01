ROYAL CLIMAT Le prince Charles a parlé écologie et changement climatique devant l’élite financière mondiale, en la priant d’agir au plus vite

Une photo du prince Charles opportunément placé sous un halo coloré lors de sa conférence à Davos, le 22 janvier 2020. — Fabrice COFFRINI / AFP

Partisan de longue date des causes environnementales, le prince Charles n’a pas manqué de rappeler au Forum économique mondial de Davos qu’il était temps de prendre des mesures face à la crise climatique ce mercredi. Le fils d’Elizabeth II a même rencontré la Suédoise Greta Thunberg.

« A quoi bon tout l’argent généré dans le monde en continuant de faire des affaires comme si de rien n’était, en ne changeant rien si ce n’est guetter qu’il ne brûle pas dans des conditions catastrophiques ? », s’est exclamé Charles devant l’élite mondiale réunie dans cette station de ski des Grisons en Suisse. Une référence directe aux puissants incendies qui ravagent l'Australie ces derniers mois.

Entretien privé avec Greta Thunberg

Le prince Charles a d’ailleurs inauguré à Davos sa plateforme Sustainable Markets Initiative, destinée à encourager le secteur privé à privilégier des moyens plus écologiques de soutenir la croissance. « J’ai besoin de votre aide (…) et de vos compétences pratiques pour nous assurer que le secteur privé nous conduira hors d’atteinte de la catastrophe où nous nous précipitons », a-t-il insisté devant un auditoire de grands patrons. « Nous ne pouvons pas continuer de perdre du temps. La seule limite est notre volonté d’agir et le moment d’agir est venu », a-t-il conclu.

Après son allocution, Charles a eu un entretien privé avec Greta Thunberg, qui avait lancé la veille un strident rappel à l’ordre devant le Forum, soulignant que « notre maison brûle toujours ».

Dans un autre registre, Donald Trump avait fustigé mardi à Davos « les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions d’apocalypse », pique transparente en direction de Greta Thunberg, présente dans l’auditoire. Le prince Charles, qui alerte les responsables politiques depuis des années sur les périls climatiques, se sent-il également concerné par les attaques de l’hôte de la Maison Blanche ? « Ha ! Bien observé ! », a-t-il répondu en riant.