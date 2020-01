Le siège de BlackRock à San Francisco. (illustration) — Yichuan Cao/Sipa USA/SIPA

La France, l’Allemagne et plusieurs fondations se sont alliées au gestionnaire d’actifs BlackRock pour créer un outil d’investissement destiné à orienter les capitaux vers des projets liés au climat dans les pays du Sud, avec un premier objectif de 500 millions de dollars, ont annoncé les partenaires mercredi à Davos.

Ce Climate Finance Partnership (CFP) rassemble BlackRock, premier gestionnaire d’actifs mondial, l’Agence française de développement (AFD), le ministère allemand de l’Environnement et les fondations Hewlett et Grantham. Un « partenariat unique qui mêle des capitaux philanthropiques, publics et privés afin de combattre le risque climatique », indique un communiqué.

Cent millions de dollars

« Ce partenariat ambitieux contribuera à réorienter les flux de capitaux vers des investissements de développement durable dans les pays émergents, et ciblera en priorité l’Afrique » pour au moins 25 %, a expliqué le directeur général de l’AFD Rémy Rioux, cité dans le texte.

« Les défis liés au changement climatique exigent de mener des actions collectives d’envergure. Le groupe AFD est donc fier de s’associer, à travers sa filiale dédiée au secteur privé Proparco, à BlackRock, pour accélérer la mobilisation de fonds privés en faveur du climat », a-t-il ajouté.

Un capital de départ, fixé à 100 millions de dollars, sera fourni notamment par la France, via l’AFD et par l’Allemagne (à hauteur de 30 millions chacune), et jouera le rôle de catalyseur, pour aboutir à un premier objectif de 500 millions de dollars. Le calendrier n’a pas été précisé.