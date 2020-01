PATRIMOINE Plus de 10 millions d'hectares sont déjà partis en fumée dans le pays

Un incendie près de Bodalla, en Australie. — Rick Rycroft/AP/SIPA

Une mission secrète a permis de sauver de l’un des incendies qui ravagent l'Australie le dernier site naturel au monde de pins de Wollemi, un arbre préhistorique découvert en 1994, ont révélé mercredi des responsables. Moins de 200 de ces arbres protégés existent encore à l’état naturel, cachés dans une gorge dans les Blue Moutains, une zone montagneuse située au nord-ouest de Sydney et classée par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité. La région a été touchée par l’un des incendies géants qui frappent l’Australie depuis plusieurs mois.

« Une mission de protection environnementale sans précédent », a alors été menée pour sauver ces arbres, a déclaré dans un communiqué Matt Kean, ministre de l’Environnement de Nouvelle-Galles-du-Sud, un Etat du sud-est de l’Australie.

Une espèce vieille de plus de 200 millions d’années

Les précieux pins, une espèce vieille de plus de 200 millions d’années, étaient considérés comme une espèce disparue jusqu’à ce que le site soit découvert en 1994 en Nouvelle-Galles-du-Sud dans le parc naturel de Wollemi, d’où leur appellation. La localisation des pins, parfois surnommés « arbres dinosaures », a été un secret bien gardé pour les protéger de toute contamination par des visiteurs.

Fin 2019, alors que les flammes s’approchaient de la zone protégée, les pompiers australiens ont eu recours à des avions bombardiers d’eau pour larguer du produit retardant en un anneau protecteur autour des pins. Et des pompiers spécialisés ont été hélitreuillés dans la gorge où se cachent les arbres pour y installer un système d’irrigation afin de leur fournir de l’humidité, ont expliqué des responsables.

« Le feu est bien passé dans la zone, nous avons eu plusieurs jours de fumée épaisse aussi ne pouvions-nous pas savoir s’ils avaient été touchés. Nous attendions tous avec anxiété », a expliqué Matt Kean sur la radio ABC, mais finalement « l’opération a été un succès phénoménal ».

Les visites illégales, une « menace »

Depuis leur découverte en 1994, des pins de Wollemi ont été répartis dans des jardins botaniques à travers le monde pour préserver l’espèce. Mais la gorge qui vient d’être sauvée du feu est le seul site où ces arbres se trouvent encore à l’état naturel.

Et ce site est soigneusement protégé. « Des visites illégales restent une menace pour la survie des pins de Wollemi à l’état sauvage en raison des risques de piétinement des nouvelles pousses et d’introduction de maladies qui pourraient dévaster la population restante », a estimé Matt Kean.

Depuis octobre, les incendies de forêt australiens ont fait 28 morts, détruit plus de 2.000 habitations et brûlé 10 millions d’hectares, une superficie supérieure à celle de la Corée du Sud ou du Portugal. Près d’un milliard d’animaux pourraient avoir péri dans ces incendies et de nombreuses espèces sont à présent menacées d’extinction, selon des organisations environnementales.