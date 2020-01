Les chiffres des incendies en Australie d’une ampleur inédite — 20 Minutes

Leurs maisons brûlent. Depuis trois mois, les hommes du feu se battent jour et nuit contre les flammes qui ravagent de nombreux états australiens. Le feu a déjà fait vingt-quatre morts, et un peu plus de dix millions de personnes ont été intoxiquées par les fumées.

Une pollution encore jamais égalée

D’après les premières estimations du Rural Fire Service des Nouvelles-Galles du Sud, les incendies, qui continuent de détruire certaines parties du pays, pourraient coûter au moins 485 milliards de dollars de dommages.

Au 1er janvier 2020, la capitale Canberra était la ville la plus toxique du monde, devant New Delhi, en Inde, et Dakar, au Sénégal.