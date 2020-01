Les fumées des incendies qui ravagent l'Australie vues depuis l'espace le 4 janvier 2020. — Sipa/Nasa

Plus de 12.000 km séparent l’Australie de l’Amérique du Sud. Des fumées des gigantesques incendies qui ravagent l’île ont pourtant atteint le Chili et l’Argentine, ont annoncé lundi les services météorologiques de ces deux pays sud-américains.

En début de journée, « le soleil (a été marqué) de tons rouges en raison d’un nuage de fumée provenant des incendies » australiens, a indiqué à l’AFP Patricio Urra, un responsable de l’institut de météorologie chilien. Le nuage de fumée se situe à 6.000 mètres d’altitude et aucun phénomène météorologique n’est annoncé qui pourrait le faire descendre vers la surface de la terre, a-t-il expliqué.

El humo de los incendios de #Australia llegó nuevamente a #Argentina. Es transportado por los sistemas frontales que se desplazan de oeste hacia el este. ¿Qué consecuencia puede tener? Ninguna muy relevante, solo un atardecer y un Sol un poco más rojizo. ¿Por qué? Abrimos hilo pic.twitter.com/k6mLImCE2h — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 6, 2020

Catastrophe écologique

Dans le même temps, le Service météorologique national d’Argentine (SMN) a diffusé des images satellites montrant le nuage de fumée « transporté par les systèmes de fronts qui se déplacent d’ouest en est ». « Quelle conséquence cela peut avoir ? Aucune vraiment importante, seulement un coucher du soleil et un soleil un peu plus rougeâtres », a indiqué le SMN sur Twitter.

Atardecer “rojizo” en Buenos Aires, provocado por el humo de los incendios de Australia.



⁦@SMN_Argentina⁩ pic.twitter.com/729LmDXeKF — GaboAir (@GaboAir) January 6, 2020

L’entreprise de météorologie Metsul, une référence en la matière dans la région, a indiqué que les fumées pourraient également atteindre Rio Grande do Sul, l’Etat le plus méridional du Brésil. L’Australie est en proie depuis septembre à de gigantesques incendies qui ont fait 24 morts et dévasté une superficie presque équivalente à l’île d’Irlande. Il s’agit d’une catastrophe écologique majeure, avec 480 millions d’animaux affectés (tués, intoxiqués ou sans source de nourriture), selon des scientifiques de l’université de Sydney.