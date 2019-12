Une abeille. — Pixabay

Les deux pesticides n’ont jamais été disponibles dans des produits commercialisés en France, et ils n’auront plus l’occasion de le devenir : un décret paru le 31 décembre au Journal officiel les interdit à compter du 1er janvier, pour protéger les abeilles.

Les deux substances concernées, la flupyradifurone et le sulfoxaflor, sont considérées comme des néonicotinoïdes de nouvelle génération, dont l’interdiction est prévue par la loi Egalim sur l’alimentation.

Apparus dans les années 1990 et devenus les insecticides les plus utilisés au monde, les néonicotinoïdes, s’attaquent au système nerveux des insectes, donc des pollinisateurs. Même à faible dose, abeilles et bourdons sont désorientés, ne retrouvent plus leur ruche, le sperme des mâles est altéré…

Une décision attendue

Cette interdiction faite suite à celle de septembre 2018 visant cinq néonicotinoïdes (clothianidine, thiaméthoxame, imidaclopride, thiaclopride et acétamipride). Début décembre 2019, la justice, saisie par des associations de défense de l’environnement, avait suspendu puis interdit début décembre la vente de deux produits à base de sulfoxaflor du fabricant américain Dow AgroSciences (Corteva).

L’Agence française de sécurité sanitaire (Anses), qui avait donné en 2017 l’autorisation de mise sur le marché de ces deux produits, avait décidé de ne pas contester la décision, évoquant la prochaine interdiction des deux « nouveaux » néonicotinoïdes.