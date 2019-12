MERS ET MERVEILLES L’exposition s’achemine vers le même succès qu'« Espèces en voie d’illumination » en 2018

C’est décembre, le temps idéal pour aller plonger en haute mer. Ou faire comme si au Jardin des plantes à Paris, qui fait le plein de visiteurs en cette période de fêtes pour son exposition-événement « Océan en voie d’illumination ». Comme la précédente « Espèces en voie d’illumination », en 2018, cette déambulation nocturne vise à sensibiliser à la protection de la nature autant qu’à émerveiller. Au gré d’une cinquantaine de tableaux et de centaines de sculptures lumineuses, on découvre les différents univers marins et les espèces menacées. Vingt mille merveilles sous les mers.