Un homme marche sous la pluie à Nice — Valéry Hache / AFP

La région Paca est de nouveau touchée par un violent épisode méditerranéen.

Les autorités craignent par endroits des inondations, des avalanches et de fortes vagues.

Cet épisode fait suite à deux précédents déluges ayant fait plusieurs morts dans la région.

La journée s’annonce une fois de plus compliquée. Après des intempéries mortelles les 23 et 24 novembre, puis le 1er décembre, un nouvel épisode méditerranéen s’abat dans le Sud-Est de la France ce vendredi. Météo-France qualifie ce nouvel épisode méditerranéen de « bref mais intense », soulignant qu’il touche des sols déjà fragilisés par les précédents épisodes récents. 20 Minutes fait le point.

Risques d’inondation

Les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var sont placés en vigilance orange inondation jusqu’à 19 heures, ainsi que les deux départements de la Corse pour la nuit de vendredi à samedi, en raison d’un risque d’inondation lié à des pluies potentiellement abondantes. Selon un communiqué de la préfecture du Var, les pluies, pour l’heure modérées, vont s’intensifier dans les premiers reliefs des Alpes-Maritimes et du Var ainsi que l’ouest des Alpes-de-Haute-Provence. Les pluies seront soutenues jusqu’en fin d’après-midi sur ces mêmes secteurs.

Sur l’ensemble de l’épisode, on attend localement jusqu’à 100 à 120 millimètres de précipitations sur le relief des Alpes-de-Haute-Provence ou dans le sud varois, et jusqu’à 160 millimètres au nord de Menton. En conséquence, des crues de plusieurs cours d’eau, comme l’Argens, sont attendues. Le Vaucluse est également concerné par un risque de crue de cours d’eau.

Alerte aux vagues submersions

Les départements du Var et des Alpes-Maritimes sont placés en vigilance orange pour le phénomène vagues submersion, depuis ce vendredi 11 heures jusqu’à ce soir 19 heures. « De fortes vagues de secteur Sud concernent le littoral des Bouches-du-Rhône et du Var, puis des Alpes-Maritimes, vendredi en fin de matinée et l’après-midi », écrit la préfecture du Var dans un communiqué. Les autorités conseillent de fermer portes, fenêtres et volets en front de mer, de s’éloigner des côtes et de ne pas prendre la mer ce jour.

Risques d’avalanche

En montagne aussi, la prudence est de mise, à la veille des vacances de Noël. Le risque d’avalanche est fort, passant de niveau 4 sur 5, à partir de la mi-journée et jusqu’en début de soirée dans le massif du Mercantour. Météo-France anticipe « de nombreuses coulées de talus et avalanches de neige humide » en dessous de 1.800 à 2.000 m d’altitude, puis jusque vers 2.300 m dans l’après-midi.