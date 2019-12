Une mandibule humaine appartenant à un homo erectus européen; — RAYMOND ROIG / AFP

Les derniers Homo erectus se seraient éteints il y a environ 110.000 ans sur l’île de Java en Indonésie, selon une étude publiée mercredi dans la revue Nature. « Pour la première fois, nous avons établi de manière convaincante le moment exact de l’extinction de l’Homo erectus, l’un de nos plus importants ancêtres », explique à l’AFP Kira Westaway de l'université de Macquarie en Australie, coauteur de l’étude.

Des restes fossiles d’Homo erectus, 12 calottes crâniennes et 2 os des jambes, avaient été découverts dans les années 1930 sur le site de Ngandong, sur les rives du fleuve Solo dans l’île de Java​ en Indonésie, mais n’avaient pas encore pu être précisément datés. L’Homo erectus aurait vécu environ 1 million et demi d’années. Il a été le premier de nos lointains cousins à émigrer hors de l’Afrique il y a 1,8 million d’années. « L’Homo erectus de Ngandong possède le plus grand cerveau et le plus haut front de tous les Homo erectus connus, signe d’un changement évolutif important. Dater ce changement est crucial pour notre interprétation et notre compréhension de nos cousins éloignés », détaille Kira Westaway.

Explorer les causes de l’extinction de l’Homo erectus

En recoupant plusieurs techniques de datation, les chercheurs ont pu établir que les ossements avaient entre 117.000 et 108.000 ans. « Ceci confirme que Ngandong est le plus jeune site d’Homo erectus que l’on ait trouvé dans le monde », précise Russell Ciochon de l’université de l’Iowa aux Etats-Unis, coauteur de l’étude.

Cette datation, permet aux chercheurs d’explorer les causes de l’extinction de l’Homo erectus : le fait que ces dates coïncident avec le début de l’interglaciaire « fournit le premier indice potentiel ». Par contre, elle élimine toute responsabilité de l’Homo sapiens, qui serait arrivé dans cette zone après l’extinction de l’Homo erectus: « ces résultats montrent clairement que les affirmations antérieures (…) selon lesquelles Homo erectus et les humains modernes se seraient croisés dans cette région sont erronées », assure Kira Westaway.

Mais ils ont pu croiser l’homme de Denisova, de mystérieux cousins éteints, identifiés en 2010. « Nous soupçonnons que cette espèce est descendue jusqu’en Asie du Sud-Est et a pu interagir avec l’Homo erectus de Ngandong », explique la chercheuse ajoutant que « cela reste à prouver ».