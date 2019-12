Un des huit nouveaux-nés au parc d'Antibes — Marineland

La maman et les petits se portent bien. La semaine dernière, une femelle requin gris a donné naissance à huit bébés, a annoncé ce mercredi la direction de Marineland. Ces animaux évoluent dans un aquarium traversé par un tunnel de verre.

Le parc #Marineland a filmé la conception de huit bébés requins gris, nés la semaine dernière dans le parc marin d'@antibes_jlp (images #Marineland) pic.twitter.com/XEZXBtcqZz — 20minutesnice (@20minutesnice) December 4, 2019

Une nouvelle que le parc marin d’Antibes a partagé en diffusant la vidéo​ de l’accouplement, impressionnant. « Le requin mâle s’agrippe violemment à la nageoire de la femelle à coups de morsures, jusqu’au coït », décrivent les responsables de Marineland.

De 40 à 55 cm et jusqu’à 2,5 kg

Le requin gris (Carcharhinus plumbeus) est une espèce vivipare. C’est-à-dire que les embryons se développent dans l’utérus maternel et les petits naissent déjà formés. Chaque bébé mesure à la naissance entre 40 et 55 cm et peut peser jusqu’à 2,5 kg.

Marineland a engrangé vingt ans d’expérience dans le domaine de la reproduction naturelle des requins gris. Le parc est à l’origine du premier « studbook européen » sur cette espèce, un document officiel assurant le suivi, le comptage et la gestion des populations évoluant dans les aquariums d’Europe, est-il précisé dans un communiqué.