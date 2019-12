Bordeaux sous la pluie. (Archives) — S. Ortola / 20 Minutes

Novembre 2019 restera pour la plupart des départements comme le deuxième mois le plus pluvieux depuis 1959.

Plusieurs records de pluie ont même été battus localement, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques.

Le nombre de jours de pluie a oscillé le plus souvent entre 22 et 26 avec une pointe à 27.

Un mois de novembre « exceptionnel » en matière de pluviométrie, confirme Météo France. En Nouvelle-Aquitaine, novembre 2019 restera dans les annales comme le deuxième mois le plus pluvieux depuis 1959, année où Météo France a commencé à agréger les cumuls moyens de pluviométrie.

Contactée ce lundi par 20 Minutes, Mireille Alleno, de la direction régionale de Météo France à Mérignac, nous précise même que « pour les Pyrénées-Atlantiques cela a été le mois de novembre le plus arrosé depuis 70 ans. » Tous les autres départements de la région arrivent juste derrière le mois de novembre 2000.

Le mois de novembre 2019 a été le deuxième plus pluvieux depuis 70 ans. - Météo France

Le nombre de jours de pluie durant ce mois de novembre frise également avec les records, et « oscille généralement entre 22 et 26, avec une pointe à 27 jours à Cestas-Pierroton en Gironde », poursuit Mireille Alleno.

Près de 265 mm de pluie à Bordeaux contre 110 mm habituellement

« Les perturbations se sont enchaînées tout au long du mois et les cumuls pluviométriques mensuels sont plus de 2,5 fois supérieur à la normale de novembre en Gironde [excepté vers le Bassin d’Arcachon 1,5 fois à 2 fois plus arrosé] », analyse encore Mireille Alleno. Il est ainsi tombé 264,6 mm de pluie à Bordeaux-Mérignac, contre 110,2 mm habituellement.

Certes, le mois de novembre 2000 avait été globalement plus arrosé. Il était ainsi tombé 322,2 mm à Bordeaux-Mérignac cette année-là. Mais localement, des records ont tout de même été battus le mois dernier, comme à Saint-Gervais (251,1 mm) ou Vendays-Montalivet (292,1 mm).

Records mensuels battus à Mont-de-Marsan et Dax

Sur le territoire de l’ex-Aquitaine, « les excédents varient du double à plus de 3,5 fois la normale avec 150 à plus de 500 mm, détaille encore la météorologue. De nombreux records mensuels ont été battus dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, comme à Mont-de-Marsan (365,6 mm, record depuis 1945), ou à Dax (503 mm, record depuis 1958). »

Sur l’ex-Aquitaine, il est souvent tombé en un mois l’équivalent de plus d’un hiver.