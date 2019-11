Un homme travaille sur une centrale solaire (image d'illustration). — AFP

Au nord de Nouméa, la petite ville de Boulouparis abrite désormais la plus grande centrale solaire avec stockage de France. Elle a été inaugurée ce mercredi en Nouvelle-Calédonie, dans cette région particulièrement propice au développement du solaire.

La seconde tranche du parc, Helio 2, qui porte la capacité totale de l’installation à 30 mégawatts, compte 58.000 panneaux solaires. Elle est équipée d’un système de stockage d’énergie avec batteries de 10 mégawatts. La première tranche du parc était entrée en service en 2017.

40.000 personnes en bénéficient

« C’est le plus grand parc solaire avec stockage de France. Il met en lumière la dimension de laboratoire des énergies renouvelables, que constitue l’outre-mer et en particulier la Nouvelle-Calédonie », a déclaré Stéfan Sontheimer, directeur de l’agence Pacifique de Total Quadran, propriétaire de la centrale dont le coût est d’environ 50 millions d’euros.

Construit sur un terrain de 35 hectares, ce parc, connecté au réseau public, permet d’alimenter environ 40.000 personnes et s’inscrit dans la stratégie des autorités de Nouvelle-Calédonie de promouvoir le solaire. « Cet ouvrage illustre le chemin sur lequel la Nouvelle-Calédonie s’est engagée à travers son schéma de transition énergétique (adopté en 2016) », a déclaré le député Philippe Gomès, président du conseil d’administration de la compagnie de distribution publique, Enercal.

Une centrale au gaz en 2024

Ce schéma prévoit d’assurer d’ici 2030 la totalité de la consommation publique, hors métallurgie du nickel, en énergie renouvelable contre 12 % aujourd’hui. La métallurgie représente 80 % des besoins globaux et fonctionne avec des centrales thermiques au fuel ou au charbon. Une nouvelle centrale au gaz devrait voir le jour d’ici 2024 et alimenter les fours de la société Le Nickel.

« On plaide pour que cette centrale puisse avoir une souplesse de fonctionnement qui permette d’inclure une proportion la plus importante possible de renouvelable », a indiqué Stéfan Sontheimer. Il a souligné que grâce au foncier disponible, à la forte consommation énergétique et à l’ensoleillement, la Nouvelle-Calédonie constituait un territoire d’opportunité unique pour l’énergie solaire.