PHOTOGRAPHIE Chaque année durant le mois de novembre les photos d'animaux les plus comiques ont leurs prix.

C'est l'heure de la douche gratuite pour cette aigrette dans le parc national de Nairobi, au Kenya. — Tilakraj Nagaraj/The Comedy Wildlife Photography Awards

Alors que la météo commence à faire des caprices, voici l'occasion de retrouver le sourire. Chaque année durant le mois de novembre, les Comedy Wildlife Photography Awards récompensent les photos d'animaux les plus rigolotes. Le 1er prix 2019 est attribué à la photographe Sarah Skinner pour la photo intitulée : Grab life by the... (Attrape la vie par le/les...). Un jeune lionceau attiré par l'origine de la vie...

Un couple d'oiseaux en pleine scène de ménage, une loutre en état de choc, ou un manchot surfant sur une vague, voici l'ensemble des lauréats de l'édition 2019.

Retrouvez le diaporama dans notre rubrique « En images ».