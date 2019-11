Pluie et vent en centre-ville (illustration). — G. Varela / 20 Minutes

Prudence dans le Sud-Est de la France. Onze départements ont été placés en vigilance orange pour vent violent, pluie-inondations, ou encore crue, ce vendredi, a annoncé Météo France dans son bulletin publié à 16 heures.

L’Ardèche, le Gard, la Lozère, l’Hérault, le Var, l’Isère, la Loire, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, l’Aveyron et la Drôme sont concernés par cette alerte. Par ailleurs, la vigilance orange inondation et crues a été levée pour les Landes.

Dans le détail, la Loire, la Drôme et l’Isère sont en alerte pour vent violent. L’Ardèche, le Gard, la Lozère, l’Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône sont, eux, en vigilance pluies-inondations. Quant au département de l’Aveyron, il est en alerte inondation.

« Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger »

« Après une accalmie » vendredi matin, une intensification des pluies en « cours d’après-midi sur le relief cévenol », alerte Météo France. « Sur le Var et la plaine gardoise, l’intensification se fera en soirée avec un caractère orageux », précise l’organisme météorologique. C’est dans le Var que le risque est le plus grand, avec des cumuls attendus entre 120 et 150 mm, 180 à 200 mm localement, voire même « un peu plus » ponctuellement. Ces orages, parfois accompagnés de grêles et de fortes rafales, pourront également donner lieu à des phénomènes tourbillonnaires près des côtes. Les précipitations les plus intenses se produiront samedi dans la matinée, a alerté le préfet du Var.

En raison de cet épisode, les secours, notamment les pompiers des Bouches-du-Rhône, demandent à la population d’éviter tout déplacement en voiture et de prendre garde aux risques de chute d’arbres. « Si vous êtes surpris par un violent épisode orageux alors que vous circulez en voiture, éloignez-vous des cours d’eau et des points bas », indique les pompiers dans un communiqué de presse. « Des vies et des biens peuvent être, localement, mis en danger », a prévenu Météo France vendredi matin au sujet de cet événement qui va nécessiter « un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée ».