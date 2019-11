Illulstration d'une nuit avec des étoiles filantes — Comfreak/Pixabay

Si vous êtes réveillés, ce vendredi, vers 5h du matin, levez les yeux, le spectacle promet d’être exceptionnel. Des centaines d’étoiles filantes pourraient traverser le ciel français, selon deux astronautes spécialisés dans les pluies de météores.

Selon Peter Jenniskens et Esko Lyytinen, des centaines d’étoiles filantes, provenant de l’essaim des Alpha Monocérotides, pourraient traverser le ciel entre 4h50 et 5h50. Le phénomène, visible à l’œil nu, sera observable en France métropolitaine, avec la Lune à l’Est de votre champ de vision.

S’éloigner au maximum des sources de lumière

Si aucun équipement n’est nécessaire, les spécialistes conseillent de s’éloigner au maximum de toute source de lumière pour profiter au maximum du spectacle. L’essaim des Alpha Monocérotides, moins connu que les Léonides, est actif chaque année, mais son activité est plutôt discrète, sauf à de rares exceptions.

« Par le passé, cet essaim a déjà produit quatre sursauts connus, en 1925, 1935, 1985 et 1995. Les trois premiers n’avaient pas été prévus, mais celui de 1995 avait été anticipé bien en avance et a permis des observations détaillées. Les pics de 1925 et de 1935 ont atteint le niveau de 1000 météores par heure », explique Ciel et Espace, le magazine de l’Association française d’astronomie.