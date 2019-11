Il est l’un des rares de son espèce à avoir réussi à échapper aux flammes. Un koala a été sauvé par une Australienne, alors qu’il tentait de fuir l’incendie qui s’était déclaré dans la réserve de Port Macquarie.

Selon le site d'information 9News, l’Australienne, prénommée Toni, passait en voiture près de la réserve, lorsqu’elle a aperçu le koala qui tentait de s’enfuir. Elle s’est alors précipitée à sa rescousse, l’enveloppant dans sa chemise puis dans une couverture.

Il a ensuite été emmené au Port Macquarie Koala Hospital, où il a été pris en charge. Agé d’environ 14 ans, l’animal a été gravement brûlé au niveau des pattes postérieures et du torse. L’une des journalistes de 9News est allée rendre visite au koala baptisé Lewis.

Lewis is around 14 years old ... he’s well enough to have a munch on some eucalyptus leaves this morning. Is still suffering some serious burns after being rescued from a bushfire yesterday. 🐨 @9NewsSyd pic.twitter.com/OFzX9PqfeW