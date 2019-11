Didier Guillaume à L'Elysée, le 7 novembre 2019. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a indiqué dimanche que la décision du gouvernement sur la distance d'épandage des pesticides par rapport aux habitations serait annoncée « début décembre ».

Didier Guillaume, interrogé au Grand Jury RTL-Le Figaro-TF1/LCI, a précisé que 53.700 Français ont répondu à la concertation qui a été lancée sur cette question.

« Nous sommes en train de faire le point sur cette concertation et le Premier ministre, dans les semaines qui viennent, début décembre, annoncera la position du gouvernement », a déclaré le ministre. Cette position « s'appuiera sur la science » et « sur la discussion locale », a-t-il ajouté.

« Concertation locale »

« Aujourd'hui, la base du gouvernement, c'est 10 mètres et 5 mètres : 10 mètres pour les cultures hautes et 5 mètres pour les cultures basses », a-t-il rappelé. L'arrêté qui sera pris par le gouvernement « prévoira des cas en fonction de la concertation locale », a expliqué le ministre. « S'il faut faire 20 mètres à certains endroits, on fera 20 mètres à certains endroits » et « s'il y a une concertation qui arrive à 100 mètres, ce sera 100 mètres », a-t-il ajouté.

A propos de la suppression du glyphosate, Didier Guillaume a rappelé que la décision a été prise pour 2021, « sauf qu'on ne laissera aucune filière sans solution (...) il y aura forcément des dérogations là où il n'y a pas de solution », a-t-il poursuivi.

Le ministre de l’Agriculture s’est également exprimé sur l'hypothèse d'abaisser le seuil autorisé d’alcoolémie et la réforme des retraites. « Nous n'avons pas le droit de reculer » car ce serait faire « une croix sur un équilibre juste » a-t-il déclarer au sujet de cette dernière.