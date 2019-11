Les inondations dans l'Aude en 2018. — SIPA

Nouveau confinement d’un site pollué, étude sur la surexposition des enfants, suivi sanitaire spécifique : un « plan d’action » contre la pollution à l’arsenic de la vallée de l’Orbiel a été présenté jeudi soir par la préfecture de l’Aude aux élus et associations de la région. Ce plan, comptant 50 actions et demandé par le ministère de la transition écologique face aux inquiétudes des habitants, sera finalisé d’ici janvier prochain, a précisé la préfète, Sophie Elizéon, lors d’une réunion à Conques-sur-Orbiel.

Les inondations de 2018 ont empiré la situation

Les risques environnementaux et sanitaires dans la zone, où la mine d’or et d’arsenic de Salsigne a légué à sa fermeture, en 2004, des millions de tonnes de déchets toxiques, ont été aggravés par les inondations d’octobre 2018 (14 morts). Depuis juin, des tests ont révélé des cas de surexposition d’enfants à l’arsenic, suscitant un sursaut des pouvoirs publics. Le nombre de onze enfants touchés a été confirmé lors de la réunion. Comme le demandaient les associations de parents, le plan d’action prévoit un suivi sanitaire spécifique pour ces enfants, ainsi que la mise en place d’un soutien psychologique aux familles. En outre, l’Agence régionale de Santé (ARS) Occitanie lancera aussi une étude « pour disposer de seuils plus pertinents » pour les enfants, l’actuelle valeur de référence ayant été établie sur une population adulte.

Les recommandations sanitaires réaffirmées

Sur le plan environnemental, les nouvelles actions prévues incluent, pour un budget de 4 millions d’euros, « la reprise complète du confinement » du site de stockage de déchets de Montredon, a indiqué Laurent Denis, de la Dreal Occitanie. Une étude de la qualité de l’air sera aussi réactualisée dans un délai de 18 mois. La précédente, menée en 2006 avait conclu qu’il n’y avait pas de risque de contamination à l’arsenic par inhalation. L’accès des anciens sites miniers sera également mieux limité, tandis que les « recommandations sanitaires » en vigueur depuis 1999 dans la zone (se laver quand on manipule de la terre, ne pas boire d’eau des puits privés…) seront réaffirmées.

« Nous voyons que cela bouge un peu, une partie de nos demandes ont été prises en compte, on a l’impression que l’angoisse des parents commence à être entendue », a réagi la vice-présidente de l’association des parents d’élèves de la vallée de l’Orbiel, Marlène Simonet. L’association entend toutefois juger sur pièces, et restera vigilante sur la mise en œuvre effective des mesures annoncées, a-t-elle souligné. Militant depuis des années pour une meilleure réponse étatique à la pollution de la zone, le maire de Lastours, Max Brail, a pour sa part « apprécié le geste de communication », tout en espérant « que cela ne sera pas un nouveau coup de pagaie dans l’eau ».