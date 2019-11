Nicolas Hulot, au festival Climax à Bordeaux le 7 septembre 2019. — AMEZ / ROBERT/SIPA

Sa démission surprise, le 28 août 2018, avait provoqué une marche massive pour le climat dès le début du mois septembre. La première d’une longue série de mobilisations. Et les Français ne l’ont pas oublié. Selon un sondage YouGov exclusif* que 20 Minutes dévoile ce lundi à un mois de la première édition de son festival Vis!ons, 21 % des Français ont désigné Nicolas Hulot comme la personnalité française qui symbolise le mieux le renouveau en matière d’engagement environnemental.

L’ex-ministre de l’Environnement, qui a depuis repris la présidence de sa fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, se démarque ainsi très nettement dans la liste de huit hommes et huit femmes (artistes, politiques, activistes, journalistes….) élaborée par la rédaction de 20 Minutes pour ce sondage. Suivent derrière lui l’astronaute Thomas Pesquet (12 %) et le leader du parti écologistes EELV Yannick Jadot (5 %),

Electrochoc citoyen

Et ce n’est pas un hasard. Les observateurs les plus avertis du militantisme écologiste eux-mêmes ont vu dans la démission de Nicolas Hulot, un tournant dans la prise de conscience des enjeux climatiques par les Français. Mais aussi un coup d’arrêt dans la confiance accordée à l’Etat pour endiguer la catastrophe climatique : « Si Nicolas Hulot n’a pas réussi à convaincre le président, qui le pourrait ? », écrit ainsi le directeur général de Greenpeace France en introduction de son dernier ouvrage On ne joue plus. Manuel d’action climatique et de désobéissance civile**. « Si lui-même, avec son aura, et la complicité qu’il est parvenu à instaurer avec le chef de l’Etat, n’a pas pu corriger le tir, il est à craindre qu’aucun autre politique, homme ou femme, n’en aura la capacité », poursuit Jean-François Julliard, pour qui le départ, très médiatisé, de Nicolas Hulot a eu l’effet d’un électrochoc citoyen.

Il en veut pour preuve la marche pour le climat organisé dès le 8 septembre 2018, en réponse à cette démission, « Ce jour-là, près de 100.000 personnes sont descendues dans la rue, dont 50.000 à Paris », écrit-il. L’année 2019 de mobilisation inédite qui a suivi le confirme : grèves de l'école, marches pour le climat, multiplication des tribunes de personnalités, succès de la pétition L’Affaire du siècle et la procédure en justice pour inaction climatique contre l’État qui a suivi, actions de désobéissance civile… jamais la mobilisation en faveur du climat n’avait été aussi intense et plurielle en France.

Dans notre sondage, toutes les générations ne sont toutefois pas au diapason. Si Nicolas Hulot, 64 ans, est désigné par 29 % des 45-59 ans, l’ancien présentateur-star d’Ushuaïa ne recueille que 10 % chez les 18-24 ans. Dans cette catégorie d’âge, il partage la première place du podium avec un autre journaliste très engagé pour le climat : Hugo Clément, 30 ans, passé par Le Petit Journal et Konbini, qui présentera fin novembre sur France 2 une série documentaire consacrée au combat climatique intitulée Sur le Front. Deux générations pour un même engagement.