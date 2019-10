Un manège, des randonneurs dans des vallées, un paysage du Bas-Rhin et une route dans la brume. — Thierry et Aurélien (en haut), puis Daniel et Yannick (en bas)

« Brouillard d’automne, beau temps nous donne. » Vos clichés nous ont fait apprécier l’arrivée des journées plus courtes et plus sombres, grâce à vos compositions chargées en ombres et dégradés. Vos paysages sont sous le signe de la brume, de l’humidité et des belles virées d’automne et d’hiver, avec évidemment – toujours – un appareil photo sous la main. Visiblement ce thème brumeux vous a vraiment plu.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous avez été réactifs et très inspirés. Le résultat, ce sont des images dignes des plus grands tableaux. Nous avons sélectionné les photos les plus esthétiques que vous pouvez retrouver dans la galerie ci-dessous ou sur notre compte Instagram. N’hésitez pas à participer à votre tour en cliquant sur le bouton « Envoyez » ci-dessous.