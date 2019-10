Eruption du Piton de la Fournaise à la Réunion le 5 février 2015. — CATERS NEWS AGENCY/SIPA

Il était entré en éruption vendredi après-midi pour la cinquième fois de l’année. Le volcan du Piton de la Fournaise, à La Réunion, ne montre plus de signes d’éruption depuis ce dimanche après-midi.

« L’activité éruptive s’est arrêtée ce jour (dimanche) à 17 heures (14 heures à Paris) », a indiqué l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Les vulcanologues restent toutefois prudents. A ce stade, « aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution de la situation », soulignent-ils, n’excluant pas une reprise de l’activité sur le même site ou « plus en aval ».

L'OVPF/IPGP sur le site éruptif du #PitondelaFournaise ce dimanche pour y réaliser entre autres des prélèvements de lave et des mesures en imagerie thermique. Ces informations permettront de connaître l'origine du magma qui alimente l'éruption et d'affiner les valeurs de débits. pic.twitter.com/3GUrrjfkPh — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) October 27, 2019

La lave s’est arrêtée près de la route

La RN2 est un axe majeur de liaison entre l’est et le sud de l’île. La lave a traversé la route à six reprises entre 1977 et 2007, entraînant à chaque fois d’importantes difficultés de circulation. Cela ne s’est plus produit depuis 2007. Cette fois-ci, la lave s’est figée à 150 mètres de la route.

Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. L’éruption de 1977 a particulièrement marqué les esprits. La lave était sortie de l’enclos (la caldeira centrale du Piton de la Fournaise) et avait traversé Piton Sainte-Rose, un quartier de la commune de Sainte-Rose. Les habitants avaient été évacués mais il n’y avait pas eu de victime.