Pouvait-on combler le vide laissé par les Etats-Unis ? La réponse est oui. Les pays qui ont signé l’Accord de Paris sur le climat ont promis ce vendredi près de 10 milliards d’euros au Fonds vert, destiné à financer la lutte contre le réchauffement climatique. Ces dons pour la période 2020-2023 compensent ainsi le départ des Etats-Unis de ce traité en 2017.

The Pledging Conference for the first #GreenClimateFund replenishment concludes with record high pledges! 27 countries pledged USD 9.776 billion for the next four years! Thank you for your trust and for your commitment to #ClimateAction! Read more here: https://t.co/lDiHRDB1Kv