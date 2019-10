A 18h45, le Vieux Port ne débordait plus mais restait menaçant. — J. Saint-Marc / 20 Minutes

De très fortes chutes de pluie ont fait déborder le Vieux-Port, ce mercredi soir, à Marseille. Les rues les plus proches, notamment le quai des Belges et le bas de la rue Breteuil ont brièvement été inondées. Vers 18h40, le Vieux-Port affleurait au niveau des quais mais ne débordait plus.

Partout dans la ville, de nombreux véhicules sont tombés en panne, moteurs noyés. Plusieurs voies de circulation sont coupées ou très perturbées. Le tramway T2 ne circule plus car un arbre menace de tomber sur la voie.

Au total, 160 interventions des pompiers

A 18h30, les pompiers des Bouches-du-Rhône comptabilisaient 160 interventions liées aux intempéries, sans déplorer de blessé. L’Huveaune, très bas ces derniers jours, est à deux doigts de déborder lui aussi.

Les Bouches-du-Rhône sont en vigilance orange pluie-inondations jusqu’à (au moins) ce jeudi, 6 h.