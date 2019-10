Les inondations en cours à Béziers ce mercredi matin — Agate Météo

Neuf départements sont placés en vigilance orange, pour la plupart en Occitanie.

Il est tombé jusqu’à 202 mm d’eau à Argelès-sur-mer, dans les Pyrénées-Orientales.

Ces intempéries n’ont pour l’heure pas fait de victime.

Le Languedoc et le Roussillon sont sous les eaux, depuis le début d’un violent épisode méditerranéen, mardi soir, comme prévu depuis plusieurs jours par les services de Météo France. Le phénomène est toujours en cours. Neuf départements d’Occitanie (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Tarn, Aveyron) et de la région Paca (Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse), ainsi que la principauté d'Andorre, sont placés en vigilance orange pour des phénomènes d’orage, pluie-inondations et vagues-submersion. Ces intempéries n’ont, pour l'heure, pas fait de victimes.

Les fortes précipitations sont toujours en cours, notamment sur l’ouest du département de l’Hérault. Il est tombé jusqu’à 202 mm de pluie à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), 191 mm à Sigean (Aude), où deux campings ont été évacués, 178 mm à Narbonne (Aude), et 164 mm à Béziers (Hérault), dont 120 mm en moins de trois heures. Seules les rivières de la Cesse, un affluent de l’Aude au nord de Narbonne, et de la Berre, au nord-ouest de Sigean, sont placées en vigilance orange par vigicrues.

« Dégâts matériels impressionnants » à Argelès

De nombreuses routes du réseau secondaire sont coupées à la circulation, ainsi que plusieurs voies principales, notamment à Béziers où la rocade et certains points bas de la ville sont inondés. Dans la sous-préfecture héraultaise, des dégâts ont déjà été constatés. Un mur de soutènement du lycée Henri IV s’est notamment effondré sur le trottoir du boulevard d’Angleterre. Trois voitures stationnées ont été abîmées.

11h15 - Situation critique à #Béziers avec de nombreux véhicules noyés et abandonnés. L'axe orageux se maintient entre Agde, Pézenas et le Lac du Salagou avec des pluies diluviennes. #orages



Vidéo via Snap pic.twitter.com/KMtvIAWZTw — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) October 23, 2019

Inondations localisées en point bas dans l'#Hérault comme ici à Béziers. Photo : Thierry Beuselinck pour @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/wWb7C1yvvn — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) October 23, 2019

A Argelès-sur-Mer, le maire évoque « des dégâts matériels impressionnants ». Le quartier bas de la ville est inondé et la salle polyvalente de la commune a été ouverte pour accueillir des sinistrés. Des personnes ont dû quitter leur domicile, tout comme à Port-Vendres et Tresserre. A Perpignan, toujours dans les Pyrénées-Orientales, un violent coup de vent a emporté plusieurs toitures dans la rue Doisneau et entraîné l’évacuation de huit personnes. Deux véhicules ont été emportés à la mer à Cerbère.

Alerte orange jusqu’à jeudi

350 pompiers sont mobilisés dans l’Aude depuis mardi soir. Ils sont 246 sur le terrain dans les Pyrénées-Orientales, renforcé par 42 pompiers en provenance des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. L’alerte vigilance orange est en vigueur jusqu’à jeudi, 6 h.

Le trafic des trains est également impacté par les fortes pluies. Sur Twitter, la SNCF indique que la circulation est interrompue entre Toulouse, Perpignan et Montpellier.