METEO Suite aux violents orages et à une mini-tornade qui ont balayé Arles, des toitures ont été arrachées et trois personnes sont blessées

Un éclair (illustration) — Paul Currie/BPI/REX/SIPA

Des toitures arrachées, des mobile-homes retournés dans un camping, et trois blessés légers. Ce mardi, la ville d’Arles se réveille après une nuit particulièrement agitée. « Dans la nuit, à 4h40, un passage pluvio- orageux a traversé notre département et plus particulièrement s’est accompagné de vents tourbillonnants sur le secteur Arles, secteur Pont de Crau », indiquent les pompiers dans un communiqué de presse.

Une soixantaine de personnes sont sinistrées. Un gymnase a été mis à leur disposition dans cette commune des Bouches-du-Rhône, selon les pompiers, qui estiment que quarante personnes devront être relogées.