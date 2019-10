Les militants écologistes d'Extinction Rebellion ont bloqué la circulation près de Buckingham Palace à Londres, le 7 octobre 2019. — Ben STANSALL / AFP

Pour dénoncer l’inaction « criminelle » des gouvernements face à la crise climatique, les militants écologistes d'Extinction Rebellion ont entamé, ce lundi, deux semaines d'actions coups de poing à travers le monde, de Sydney à New York en passant par Londres ou Paris.

Le mouvement Extinction Rebellion, né en 2018 au Royaume-Uni qui prône la désobéissance civile, tente souvent de frapper les esprits en bloquant un axe majeur de circulation. A Londres, où Extinction Rebellion a multiplié les actions choc ces derniers mois, des centaines de manifestants ont entrepris de bloquer Westminster, où sont concentrés les lieux de pouvoir, et menaient des actions sur plusieurs sites, dont le pont qui fait face à Big Ben, fermé à la circulation automobile.

Près de 215 personnes arrêtées à Londres

Sur les centaines de manifestants impliqués dans diverses actions menées dans la capitale britannique, 215 ont été arrêtés, certains dès ce week-end, a indiqué en fin de journée la police londonienne. Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs capitales européennes comme Paris, Madrid, Amsterdam, Berlin ou Vienne. A Paris, les manifestants ont bloqué lundi un pont et un quai des bords de Seine.

« Le moment est venu de mettre en pratique des mesures de pression beaucoup plus fortes. Seule une révolution mondiale, massive, accompagnée de désobéissance civile non violente peut générer les changements nécessaires à notre survie », a lancé une porte-parole du mouvement à Madrid, Mabel Moreno. Quelque 75 personnes ont été interpellées à Vienne pour avoir bloqué une des principales artères du centre ville.

Une marche funèbre à New York

A New York, environ 200 militants vêtus de noir ont mis en scène une « marche funèbre ». Entourant des cercueils de carton symbolisant les victimes du changement climatique, parfois couverts de faux sang, ils ont marché de la pointe de Manhattan jusqu’à la Bourse de Wall Street, où ils se sont allongés au milieu de la rue. Une trentaine d’entre eux ont été interpellés. Au Canada, plusieurs dizaines de manifestants ont bloqué des ponts autoroutiers dans au moins trois villes : Toronto, Halifax et Edmonton. D’autres actions étaient attendues dans la journée à Vancouver et Victoria.

A des milliers de kilomètres de là, au Cap, où quelques dizaines de militants s’étaient rassemblés. En Australie, les militants prévoyaient des événements comme la promulgation de la disparition des abeilles, un défilé nu ou un cortège funèbre pour la planète. Extinction Rebellion est né au Royaume-Uni fin 2018 à l’initiative d’universitaires notamment, inspiré par la stratégie de lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis dans les années 1960. Le mouvement s'est étendu grâce aux réseaux sociaux et revendique aujourd'hui 500 groupes dans 72 pays.