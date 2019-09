La jeune activiste du climat Greta Thunberg le 25 septembre 2019 à New York. — Mary Altaffer/AP/SIPA

Justin Trudeau veut tourner la page de la polémique du « blackfacegate ». Le Premier ministre canadien sortant Justin Trudeau a annoncé jeudi sa participation à une grande marche pour le climat vendredi à Montréal en présence de la jeune militante suédoise Greta Thunberg.

« Il y a une extraordinaire mobilisation des jeunes partout dans le monde et au Canada en faveur d’actions réelles contre le changement climatique », a dit à la presse Trudeau lors d’une étape de campagne en Ontario. « J’ai hâte de marcher demain avec des milliers de Canadiens à Montréal (…) pour défendre l’environnement », a ajouté le chef libéral, qui a fait de la défense de l’environnement l’un des axes de sa campagne. Il brigue un second mandat aux législatives canadiennes du 21 octobre.

Les chefs des principaux partis politiques canadiens ont aussi confirmé leur participation à la manifestation de Montréal vendredi, à l’exception du conservateur Andrew Scheer, principal rival de Justin Trudeau.

« Comment osez-vous ? »

Plusieurs dizaines de milliers de personnes devraient envahir les rues de Montréal lors de cette « grève pour le climat » organisée sur toute la planète. Les écoles, les lycées et la plupart des universités de Montréal ont annoncé la levée des cours pour la journée, tandis que la mairie de la métropole québécoise invitait ses employés à prendre une journée de congé pour participer à la marche.

Vendredi dernier, alors que la jeune militante suédoise était à New York, quatre millions de personnes s’étaient mobilisées dans 160 pays pour implorer les dirigeants mondiaux d’agir sur le climat, selon les organisateurs de ce mouvement sans chef « Fridays for Future ». A la tribune des Nations unies, lundi, Greta Thunberg s’est adressée aux leaders de la planète, tonnant : « Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses ». Elle a également rencontré Barack Obama la semaine dernière.