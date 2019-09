Le glacier de Pitztal, en Autriche (illustration). — fallix/Pixabay

Des pelleteuses en train de creuser dans un glacier en Autriche : ce sont les inquiétantes images qu’a partagées début septembre World Wildlife Fund (WWF). L’association cherche à alerter sur un chantier en cours, très dangereux pour l’environnement, rapporte Montagnes Magazine.

Un domaine situé sur le glacier Pitztal, à plus de 3.000 km d’altitude à l’ouest de l’Autriche, creuse actuellement la montagne afin d’élargir une de ses pistes de ski. Mais WWF s’inquiète d’un autre projet, toujours à l’étude, et qui consisterait en la fusion des glaciers de Pitztal et Ötztal et de leurs domaines skiables.

Neue @wwfaustria-Bilder zeigen den Ausbauwahn des Wintertourismus mit Großbaustellen auf über 3.000 Metern Höhe. Wir fordern einen umfassenden Gletscherschutz ohne Ausnahmen! Weitere Infos gibt es hier > https://t.co/ftPTbYilIt #Gletschersterben #Tirol #Pitztal #SeelederAlpen pic.twitter.com/5S3WHPBDMT — WWF Austria (@wwfaustria) September 2, 2019

« Nous allons droit dans le mur »

Pour ce faire, il faudrait enlever 1,6 hectare de glace et en niveler par moins de 64 hectares. « C’est à l’image de la destruction de la forêt amazonienne », confie le glaciologue Sylvain Coutterand à BFMTV. « Nous allons droit dans le mur, et allons le payer. L’homme ne tire pas les leçons du passé. »

Le chantier actuel et celui à l’étude pourraient avoir des conséquences désastreuses sur l’environnement. Détruire ainsi la glace empêche le glacier de réfléchir aussi bien la lumière, provoquant une hausse des températures, ce qui aggrave la fonte de la glace.

Selon Sylvain Coutterand, entamer ainsi le glacier à coups d’engins de chantier aurait aussi un impact sur les stocks d’eau disponibles dans les vallées. Les associations Amis de la nature et WWF se sont déjà fermement opposées au projet de fusion des deux glaciers en juin dernier, sur lequel les collectivités n'ont pas encore statué.