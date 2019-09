Un nuage de pollution, ici à Marseille. (illustration) — BORIS HORVAT / AFP

C’est un peu la cata. Malgré une baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2018, la France reste loin d’atteindre ses objectifs de réduction de CO2 et de développement des énergies renouvelables, selon le bilan de l’Observatoire climat-énergie des ONG Réseau Action Climat et CLER.

Cet observatoire, pour la deuxième année consécutive, a comparé les objectifs définis par la stratégie nationale bas carbone (SNBC), adoptée dans le cadre de l’Accord de Paris pour le climat, et ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui définit la politique énergétique de la France, avec ses émissions et sa consommation d’énergie réelles en 2018.

La consommation d’énergie baisse… mais pas assez

« Les neuf indicateurs principaux sont au rouge », constate Anne Bringuault, du RAC. Les émissions de gaz à effet de serre nationales ont baissé de 4,2 % entre 2017 et 2018 après trois années de hausse, grâce à un hiver doux. Pour autant, elles restent 4,5 % plus élevées que les objectifs de la France. « Le fret ferroviaire et fluvial sont en train de s’effondrer alors que le fret routier augmente », déplore Anne Bringuault, tandis que « pour le bâtiment, nous ne sommes pas du tout sur le rythme des rénovations annoncées ». Le gouvernement vise 500.000 rénovations de logement par an, un rythme jamais tenu jusqu’à présent.

La consommation d’énergie a aussi baissé en 2018, de 1,17 % sur un an, après trois années de hausse. Pour autant, elle dépasse de 4,5 % les objectifs. La part des énergies renouvelables devrait atteindre 23 % en 2020, dans le cadre d’une directive européenne. Avec 16,5 % en 2018, « il va être difficile de rattraper le retard », a jugé Anne Bringuault. Le Haut conseil pour le climat (HCC) mis en place par Emmanuel Macron a fait un constat similaire en juin, avertissant que les engagements du pays avaient peu de chance d’être tenus au rythme actuel.