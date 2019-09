Dimanche 15 septembre, l'association Odysseus 3.1 a repêché 109 trottinettes électriques dans les eaux du Rhône à Lyon. — Jeff Pachoud / AFP

Un triste bilan. A Lyon, l’association Odysseus 3.1 a repêché ce dimanche 109 trottinettes électriques qui avaient été jetées ces derniers mois par des utilisateurs dans les eaux du Rhône et de la Saône.

Cette opération a été menée pendant trois heures par une dizaine de plongeurs et d’apnéistes sur une portion de 300 mètres. L’association, qui œuvre pour la protection de la nature, s’était rapprochée de Voies navigables de France ayant autorisé l’intervention.

« Il y a encore tant à faire… »

« Des plongeurs épuisés, des bénévoles crasseux. Et il y a encore tant à faire… », se sont désolés les membres d’Odysseus 3.1 à l’issue de l’opération, postant des vidéos et des photos pour montrer l’étendue du désastre… et du travail qu’il reste encore à effectuer afin de nettoyer l’ensemble des deux fleuves.

Fin de notre opération #alertepollution #stoppollution à #Lyon 109 trottinettes remontées à la force des bras en un peu plus de 3h ! Des plongeurs épuisés, des bénévoles crasseux. Et il y a encore tant à faire ... pic.twitter.com/t7IqcIiRvR — Association ODYSSEUS 3.1 (@AssoOdysseus31) September 15, 2019

109 trottinettes... 6 vélos, 1 caddie en 3h de temps et sur un périmètre infime... et je ne vous parle pas de ce qu'il était impossible de remonter à bout de bras... Vous imaginez l'envergure de cette pollution ? #lyon #alertepollution #stoppollution https://t.co/BmyBfVY3Ts — Nat Cordeaux (@NatCordeaux) September 15, 2019

Des batteries au lithium, des machines à écrire et des postes de radio ont également été retrouvés et extirpés des profondeurs.

La semaine dernière, plusieurs citoyens s’étaient émus de voir des trottinettes gisant au fond de l’eau, poussant un coup de gueule sur les réseaux sociaux.