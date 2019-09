ENVIRONNEMENT Le pape François s’est adressé ce samedi aux autorités de Madagascar, l’un des pays les plus pauvres de la planète

Le pape François à son arrivée à Antananarivo, Madagascar, le 7 septembre 2019. — AFP

Le pape François a poussé ce samedi un cri d’alarme face à « la déforestation excessive » de Madagascar, en suggérant aux autorités de créer des emplois respectueux de l’environnement et de lutter contre la corruption.

Devant les autorités politiques, civiles et religieuses malgaches, le pape a recommandé de « créer des emplois et des activités génératrices de revenus qui respectent l’environnement et aident les personnes à sortir de la pauvreté ».

A Madagascar, cinquième plus grande île du monde (587.000 km2) qui abrite 25 millions d’habitants, neuf personnes sur dix vivent avec moins de deux dollars par jour. Et les activités du bois « assurent parfois leur survie », a reconnu le pape argentin.

L’avenir du pays « compromis », selon le pape

Feux de forêts, braconnage, coupe effrénée de bois précieux, exportations illégales : les causes de « la déforestation excessive au profit de quelques-uns » sont multiples, a énuméré le pape. Et pour lui, « cela compromet l’avenir du pays ».

« Il ne peut pas y avoir de véritable approche écologique, ni un travail concret de sauvegarde de l’environnement, sans l’intégration d’une justice sociale », a insisté néanmoins le souverain pontife.

Plus généralement, le pape a encouragé le pays à lutter contre « la corruption et la spéculation qui augmentent la disparité sociale ». Il faut aussi « affronter les situations de grande précarité et d’exclusion qui produisent toujours des conditions de pauvreté inhumaine », a prôné le pape François.