TEMPERATURES Près de 20.000 agriculteurs ont sollicité un remboursement des dégâts causés par la sécheresse et la canicule

Un agriculteur constate la sécheresse de ses champs, à Treffieux (Loire-Atlantique). — F.Elsner/20Minutes

En raison des pertes causées par la sécheresse et la canicule qui ont sévi cette année, un agriculteur sur deux, assuré chez Groupama, a ouvert un dossier sinistre, a fait savoir l’assureur, ce vendredi.

« Un assuré sur deux nous a fait une déclaration de sécheresse ou de canicule », a indiqué Delphine Létendart, directrice du marché agricole chez Groupama.

La région Rhône-Alpes, le nord et l’est de la France particulièrement touchés

Ainsi, 14.000 titulaires d’une assurance agricole chez Groupama ont sollicité un remboursement des dégâts causés par la sécheresse​, et cela monte à 20.000 avec les effets de la canicule, sur environ 42.000 assurés, selon Delphine Létendart.

Les zones les plus touchées sont la région Rhône-Alpes, le nord et l’est de la France, « mais comme il y a eu des orages localisés, les pertes ne sont pas homogènes » dans une même zone, explique-t-elle. « En matière de pertes, on approche les 60 millions d’euros à la mi-août » pour les clients agriculteurs de Groupama, mais l’assureur n’aura de chiffres définitifs qu’à l’issue des récoltes de maïs, fin octobre, selon Delphine Létendart.

« On peut rattraper une partie du potentiel perdu »

En raison de la sécheresse, les cultures de maïs ont moins d’épis et moins de grains, mais comme il a plu en fin d’été, si les grains ont suffisamment grossi, « on peut rattraper une partie du potentiel perdu », indique-t-elle. La viticulture a également subi des pertes, d’autant qu’elle avait « déjà été concernée par la grêle au printemps », souligne Delphine Létendart, ajoutant que la canicule a occasionné des pertes « comme on en voit rarement pour une culture habituée à la sécheresse ».

Sur 448.500 agriculteurs (chiffre Mutualité Sociale Agricole), seuls 30 % ont souscrit une assurance pour leur exploitation, surtout des céréaliers et des viticulteurs, dont un tiers environ chez Groupama.