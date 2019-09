Un jardinier traite son potager. (Illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Si le maire de Langouët (Morbihan) a été désavoué en justice, il a fait des émules avec son arrêté anti- pesticides. Ce jeudi, le maire de Nanterre (Hauts-de-Seine), Patrick Jarry, a pris un arrêté municipal interdisant l’utilisation de produits à base de glyphosates sur le territoire de la commune. Un acte pour « protéger la population » et « obtenir du gouvernement une interdiction totale de ces produits », est-il expliqué dans un communiqué de la ville.

Si depuis 2017, les collectivités – et les particuliers – « ne sont plus autorisées à utiliser de produits phytosanitaires chimiques pour l’entretien de leurs espaces verts », cette interdiction n’a pas été étendue aux « agriculteurs, professionnels des espaces verts, entreprises, bailleurs privés et publics ».

Avec cet arrêté, Nanterre s’engage à être dès maintenant une ville « zéro glyphosate » pour « l’entretien des jardins et espaces verts des entreprises, des copropriétés, des bailleurs publics, pour l’entretien des voies ferrées et de leurs abords, comme pour les abords des autoroutes et voies départementales traversant Nanterre ».