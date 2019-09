« 150 mètres, il n’en n’est pas question », pour le ministre de l’agriculture Didier Guillaume. Mercredi, sur les ondes d’ Europe 1, il s’est opposé à l’idée d’une interdiction générale de traitement par des produits phytosanitaires dans une zone uniforme de 150 mètres autour de bâtiments habités. Une idée que propose des maires et associations. « S’il devait y avoir des zones de non-traitement de 150 mètres », (…) qui représentent l’équivalent de la longueur d’un terrain de football, selon lui, « nous serions obligés d’acheter de l’alimentation venue d’ailleurs » tellement une telle mesure réduirait les surfaces agricoles et le potentiel de production alimentaire en France, a-t-il dit.

Arrêtés anti-pesticides



"S'il devait y avoir des zones de non traitement de 150m autour des habitations, ça serait la plus grosse artificialisation des terres. Nos agriculture ne serait plus à même de fournir l’autonomie alimentaire"



