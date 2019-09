ENVIRONNEMENT Une famille de Viviers-du-Lac publie des clichés des déchets remontés des profondeurs du lac d’Annecy et espère créer ainsi un véritable mouvement citoyen

Une famille d'Annecy lance un mouvement écolo et citoyen pour vider le lac de ses déchets. — Abrahami

Une famille de Haute-Savoie a lancé sur Instagram la page « Icleanmylake », une initiative destinée à favoriser le nettoyage du lac d’Annecy.

Sur son compte, les Abrahami publient les clichés des déchets remontés lors de leurs plongées, avec l’envie de susciter d’autres bonnes volontés.

Leur pêche est fructueuse, avec des bouteilles en verre et du plastique retrouvés. Mais aussi des lunettes de soleil, voire des carcasses de vélos ou de voitures.

Chez les Abrahami, la préservation de l’environnement est une affaire de famille depuis plusieurs générations. Cet été, ce couple et ses quatre enfants, installés à Viviers-du-Lac (Haute-Savoie), ont lancé sur Instagram « Icleanmylake », une initiative destinée à favoriser le nettoyage du lac d’Annecy. Une idée qui séduit sur le réseau social, et sur lequel Louison, 15 ans, et Basile, 13 ans, ont misé pour partager leur pêche écolo.

« C’est vraiment une initiative des enfants. Un jour de mauvais temps, ils ont eu envie d’aller plonger dans le lac. Il y avait chez eux la volonté de nettoyer et puis un côté chasse au trésor », raconte leur père, Philippe Abrahami. De leur pêche en apnée, équipés de leurs palmes, masques et tubas, les ados n’ont pas encore ramené de trésor, mais ne sont évidemment pas remontés les mains vides.

« On retrouve beaucoup de bouteilles en verre dans les fonds du lac, du plastique, et pas mal d’effets personnels que les gens ont perdus dans l’eau. Des lunettes de soleil souvent. Il y a aussi des carcasses de vélos ou de voitures, mais nous ne sommes pas équipés pour remonter les grosses pièces », ajoute ce Haut-Savoyard de 45 ans, qui, enfant, partait déjà à la chasse aux déchets avec son père.

« L’envie d’inspirer pour que d’autres fassent comme nous »

« Ma famille est installée aux abords du lac depuis plusieurs générations. On a toujours été sensibilisé à la préservation du lac et des environs. Tout jeune, mon père me foutait la honte en ramassant les ordures », s’amuse Philippe, fier que sa progéniture ait hérité de cette fibre écolo et citoyenne.

Sur le compte Instagram, les clichés de déchets remontés des profondeurs du lac se succèdent. Les images proviennent pour beaucoup de la famille, même si cet été, des cousins ont été mis à contribution et quelques internautes ont adhéré à l’initiative. « On ne se place pas en moralisateur. Nous voulons faire la promotion de notre environnement, avec l’envie, bien sûr, d’inspirer pour que d’autres gens fassent comme nous. Chacun peut agir à son niveau », ajoute Philippe Abrahami.

D’autres secteurs à nettoyer

En habitué des lieux, il ne constate pas une réelle aggravation de la pollution des eaux liée aux déchets. « Après, nous ramassons beaucoup de mégots de cigarettes et la fréquentation des bords du lac, avec son lot d’incivilités, est préoccupante. Mais les services de nettoyage des communes concernées font bien leur travail ». Présent aux côtés de ses enfants pour s’assurer que leur plongée se passe en toute sécurité, Philippe se charge aussi de transporter les objets sortis des eaux vers les containers adaptés. Et ce, afin de favoriser leur recyclage, dès lors que cela est possible.

Pour continuer de faire vivre le compte Instagram cet hiver, les Abrahami envisagent d’étendre ces actions de nettoyage aux rivages autour du lac, aux rivières et ruisseaux alentour et à certaines zones de montagne toutes proches. La famille a également commencé à être sollicitée par des clubs de plongée et la mairie de Viviers pour participer aux opérations de nettoyage collectives organisées régulièrement dans le lac.