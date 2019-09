TENSIONS Portées disparues depuis vendredi à Cauterets, 300 brebis ont été retrouvées vivantes. Un prédateur a entraîné la mort d’une cinquantaine de bêtes du troupeau, mais on ne sait pas s’il s’agit d’un ours

Un troupeau de brebis dans les Pyrénées. Illustration. — Laurent Ferriere - Sipa

Fin de l’alerte du côté de l’estive du Moné-Lys, à Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. Les 300 brebis portées disparues depuis vendredi « ont été retrouvées vivantes », indique la préfecture, qui avait sollicité l’appui d’un hélicoptère de la gendarmerie pour les recherches.

Ces brebis à tête noire, qui ont été récupérées par leurs éleveurs, faisaient partie d’un gros troupeau frappé par un « dérochement » la semaine dernière. Plusieurs bêtes effrayées se sont jetées d’une falaise, 15 ont été retrouvées mortes vendredi, 36 ont été blessées et ont dû être euthanasiées.

Indemnisation accélérée

Les bergers, qui imputent ce dérochement à un ours, ont manifesté lundi avec des cadavres de brebis devant la sous-préfecture de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantique, d’où sont originaires les deux éleveurs concernés.

La préfecture confirme que le troupeau a bien été la cible d’une « prédation » et a déclenché une procédure accélérée d’indemnisation. Mais les échantillons prélevés par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) n’ont pas permis d’établir pour l’instant que le prédateur en question était bien un ours. « Les causes restent toujours indéterminées », assurent les services de l’Etat.