Des vautours dans le parc national des Cévennes (illustration) — LECQUYER JEROME/BNT/SIPA

Les éleveurs sont inquiets face aux attaques de vautours : en juin, une vache qui allait mettre bas a été dévorée par des vautours, dans l’Ouest de l’Hérault.

Selon l’Office national de la chasse et de la faune sauvage du département, aucune attaque n’a lieu si l’animal est en pleine santé.

Dans le Tarn, au Pays basque, dans les Pyrénées ou dans l'Hérault. Ces dernières années, les attaques de vautours sur des troupeaux font les gros titres de l’actualité. Les éleveurs, déjà confrontés au loup, doivent-ils pour autant s’en inquiéter ?

Oui, selon Claude Pistre, éleveur à Foumendouyre, dans l’Ouest héraultais, dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. En juin, l’une de ses vaches, qui allait mettre bas, a été dévorée par des rapaces. Interrogé par France Bleu Hérault, il se dit « inquiet ». « Est-ce qu’elle a eu des difficultés pour le vêlage, et les vautours sont arrivés ? Je ne peux pas l’affirmer. On subit, déplore l’éleveur. Je ne sais pas ce qu’il nous faudra faire. S’il nous faut rentrer les bêtes même quand il y a le fourrage, on peut tout abandonner. »

« Nous sommes à sa merci »

« Nous n’avons absolument rien pour nous protéger, le vautour est un animal protégé, nous sommes à sa merci, indique à 20 Minutes Jérôme Bascoul, l’un de ses voisins agriculteurs, qui élève des brebis laitières. Ce que l’on suppose, c’est que pour qu’il y ait autant de vautours, c’est qu’il doit y avoir des carcasses dans la nature, qui sont liées à la présence du loup. Et le loup, je pense qu’il n’est pas tout seul. »

De son côté, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage assure que, depuis 2007, année où les premières plaintes pour des attaques de vautours fauves ont été recensées dans les Grands Causses (Hérault, Gard, Lozère et Aveyron), jusqu’en 2014, les victimes étaient uniquement des animaux malades ou blessés. C’est la dernière étude qui a été menée dans le secteur. En sept ans, sur 63 attaques de vautours, 42 sont survenues après la mort de l’animal et six cas restent incertains.

Pas d’attaque sur des animaux en pleine santé

Dans 15 cas, en revanche, les rapaces ont piqué sur l’animal alors qu’il était encore vivant. Cependant, 10 d’entre eux étaient dans un état « moribond » ou nécessitaient une prise en charge vétérinaire urgente et trois présentaient des blessures superficielles bénignes. Deux autres cas sont restés cependant sans explication.

« Après la mort de l’animal, c’est une consommation classique, le vautour étant charognard, il nettoie la nature, confie Vincent Tarbouriech, le chef du service départemental de l’Hérault à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le vautour peut également être attiré dès qu’il voit une blessure ou quelque chose d’anormal dans le comportement de l’animal. »

Mais, selon l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, un vautour fauve, a priori inapte à tuer une bête vivante, n’attaque pas un animal s’il est en pleine santé. Avec une exception, cependant : quand les femelles s’apprêtent à donner la vie. « Lors des périodes de vêlage, ils peuvent également être attirés, quand les vaches mettent bas, le placenta, le sang, cela peut aussi attiser l’appétit des vautours », reprend Vincent Tarbouriech.