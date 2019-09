FEUX DE FORET Le vent et la sécheresse inquiètent les soldats du feu. Le risque d’incendies n’a jamais été aussi fort cette année dans le Gard et il est par endroits exceptionnel dans l’Hérault

Le feu de Saint-Clément-de-Rivière a parcouru plusieurs hectares dimanche. — Sdis 34

Tous les voyants sont rouges dans le Gard et l’Hérault où le vent et la sécheresse font craindre le pire aux sapeurs-pompiers.

Les pompiers exhortent la population à la prudence. Les massifs sont fermés, le bivouac et l’utilisation de machines pouvant créer des étincelles sont proscrits dans le Gard.

Le Languedoc et le Roussillon sont en proie à de nombreux et violents incendies depuis le début de l’été.

Les sapeurs-pompiers du Gard et de l’Hérault appellent à la plus grande vigilance. Dans ces deux départements touchés par un nombre record de feux de forêt depuis vingt ans, toutes les conditions sont réunies pour une journée à très hauts risques. « L’épisode de mistral en cours sur la grande moitié est du département, couplé à l’extrême sécheresse de la végétation induisent un risque d’incendie de forêt extrême. C’est la première fois cette année que ce niveau de risque est atteint dans le département », explique Ronald Paisset au service communication du Sdis du Gard.

Les soldats du feu, épaulés par des renforts de la Lozère et de l’Aveyron, ont lutté contre deux incendies dimanche. Celui de Courbessac, en périphérie de Nîmes, a été vaincu dans la soirée après avoir parcouru 15 hectares.

La rave party sauvage dégénère

Même inquiétude dans l’Hérault où deux nouveaux feux ont été circonscrits dimanche : l’un à Saint-Clément-de-Rivière, aux portes de Montpellier, qui a parcouru plusieurs hectares (la surface sera évaluée précisément ce lundi). Le second a parcouru 5 hectares dans la nuit de dimanche à lundi à proximité d’une rave party sauvage organisée à Saint-Pargoire.

Risque incendie EXTREME dans le Gard dans les prochains jours : pas de travaux source d’étincelles et pas de circulation dans les massifs forestiers

Infos sur https://t.co/KTDRf1c50m@pompiersdugard @InfoRouteGard @MidiLibreNimes@objectifgard @bleugardlozere pic.twitter.com/aO6IZdnI7c — Préfet du Gard (@Prefet30) September 1, 2019

« En raison de la sécheresse des végétaux et du vent attendu, le département de l’Hérault va connaître ce lundi une des journées les plus à risques feux de forêt de l’été. Plusieurs zones du département sont classées à risque très sévère voire exceptionnel, évoque le lieutenant-colonel Jérôme Bonnafoux du Sdis 34. Les sapeurs-pompiers exhortent les Héraultais à la plus grande prudence lors de l’emploi du feu, des travaux agricoles, bâtimentaires ou public à proximité des espaces naturels. »

Des renforts venus de l’est de la France

Six cents sapeurs-pompiers sont mobilisés pour cette seule journée de lundi dans l’Hérault, épaulés par une colonne de douze véhicules venus en renfort de l’est de la France. Dans le Gard où plus de 1.000 hectares ont déjà brûlé en 2019, l’emploi de machines pouvant créer des étincelles, la circulation (y compris à pied) sur les chemins non revêtus dans les massifs ou le bivouac sont même formellement interdits.