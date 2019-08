La tempête tropicale Dorian a traversé l’arc antillais ce mardi. Son passage a fait quelques dégâts en Martinique, parmi lesquels des inondations dans le sud de l’île, placée en vigilance orange fortes pluies et orages et vigilance jaune pour vents violents, une route effondrée mais aussi beaucoup de nettoyage dans les commerces et les habitations et 4.000 foyers privés d’électricité. Aucune victime n’est heureusement à déplorer, précise la préfecture.

La tempête a notamment traversé le Sud de l’île de Sainte-Lucie et remonte désormais en mer des Caraïbes, précise Météo-France.

La route s’effondre

Dans le sud de la Martinique mardi matin, des pans de terres avaient glissé sur la chaussée. A Rivière Salée, sur le principal axe routier de l’île, la RN5, une vingtaine de voitures étaient garées au rond-point de Petit Bourg, devant des barrières Vauban, face à la crue de la rivière.

Plus au sud, au quartier La Mauny à Rivière-Pilote, la route qui mène au centre-ville s’est effondrée. Il ne reste de la chaussée qu’un étroit passage qu’on ne peut emprunter qu’à pied en prenant quelques risques. Rivière-Pilote a toujours été en proie aux inondations. Le maire, Raymond Théodose, assure que « les curages déjà entamés ont fait leurs preuves. L’eau monte moins haut qu’avant ». Mardi, elle est cependant montée à plus d’un mètre.

La Guadeloupe, moins fortement touchée, a également été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages, et en vigilance jaune pour vents violents.

20 Minutes avec AFP