FAKE OFF Une vidéo montrant un hélicoptère allumant des feux au-dessus d’une forêt est présentée sur les réseaux sociaux comme se déroulant en Amazonie. La vidéo est plus ancienne

Cette vidéo ne montre pas les incendies qui touchent actuellement l'Amazonie. — Capture d'écran Facebook et montage «20 Minutes»

Un hélicoptère qui met le feu à une forêt ? La scène surprend. Elle a été filmée et est présentée sur les réseaux sociaux comme se déroulant en Amazonie.

La vidéo a en réalité été tournée en août 2018 au Canada.

Il s’agit d’une technique pour lutter contre les incendies.

« Fils de p*** ». Cette internaute espagnole n’a pas dissimulé son indignation en partageant dimanche une vidéo montrant un hélicoptère survolant une forêt en feu. Alors qu’en arrière-plan l’incendie fait rage, des flammes semblent s’échapper d’une torche suspendue en dessous de l’hélicoptère. L’internaute explique que la vidéo a été tournée en Amazonie.

Sa vidéo a été partagée plus de 25.000 fois en trois jours et vue un million de fois. D’autres internautes ont également diffusé la vidéo, indiquant qu’elle était tournée en Amazonie, où sévissent depuis plusieurs semaines d’importants incendies.

FAKE OFF

Une recherche inversée d’images permet de se rendre compte que la vidéo est en ligne sur YouTube depuis au moins le 27 août 2018. Elle y est présentée comme ayant été tournée en Californie le 26 août 2018.

La vidéo est en réalité plus ancienne : elle a été postée pour la première fois sur le compte Facebook d’Arduini helicopters, une entreprise canadienne, le 23 août 2018, comme le souligne AFP Factual.

« Encore occupé cette année à combattre les incendies. Cette fois, les incendies sont combattus par le feu !! », explique l’entreprise, située dans la province de Colombie britannique, à l’ouest du Canada, en légende de la vidéo. L’administrateur de la page remercie Paul Buxton-Carr, un pompier, pour la vidéo.

« C’est absolument faux de dire que cette vidéo a été tournée en Amazonie, explique à 20 Minutes Tom Arduini, de Arduini Helicopters. Je pilotais l’hélicoptère qui est dans la vidéo. Je travaillais pour le ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles de Colombie britannique. » La vidéo a été tournée en août 2018, « au sud ouest de Quesnel (une ville à 600 km au nord de Vancouver) », se souvient le pilote.

Pourquoi a-t-il utilisé une torche enflammée ? « C’est pour contrôler le feu. C’est plus facile de le contrôler quand il y a une ligne droite ». Le pilote crée en effet une ligne droite devant les incendies en train de se propager, pour que les autres pompiers fassent ensuite face à une ligne droite d’incendies et non plusieurs foyers dispersés.

L’utilisation de cette torche, une technique également connue sous le nom de « heli torch », est utilisée également par les pompiers californiens pour éteindre les incendies qui s’étendent sur des milliers d’hectares.

Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info, une photo ou une vidéo ? Remplissez le formulaire ci-dessous ou écrivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/20minFakeOff

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.