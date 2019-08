Deux ans après les ouragans ravageurs Irma et Maria, c’est au tour de la tempête tropicale Dorian de menacer les Antilles. Avec des vents approchant les 95 km/h, les autorités américaines craignaient qu’elle ne devienne un ouragan à l’approche de Porto Rico.

La tempête Dorian se trouvait lundi à 395 kilomètres à l’est-sud-est de Sainte-Lucie et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à près de 22 km/h en direction des petites Antilles, a indiqué dans son bulletin de 15h le National Hurricane Center, le Centre national américain des ouragans.

Tropical Storm #Dorian continues to move toward the Windward Islands. Here are the 11 am AST Aug 26th Key Messages. For more information visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/SdxmKx3nNM