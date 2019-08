Les vacanciers et vacancières de retour à Paris ne seront pas concernées. — MarioFOURMY/SIPA

En raison d’un épisode de pollution à l’ozone, la circulation différenciée est mise en place à partir de ce dimanche dans l’agglomération parisienne et la vitesse maximale autorisée sera réduite, a annoncé samedi la préfecture de police de Paris (PP). Cette mise en place de la circulation différenciée, à partir de 05h30 et jusqu’à la fin de l’épisode de pollution, a été décidée en raison des « fortes chaleurs et l’ensoleillement annoncés pour les jours à venir favorisant l’augmentation des concentrations en ozone ».

« Seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler » à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86 (à l’exception de celle-ci), soit Paris et la petite couronne. « Les autres véhicules ne pourront pas circuler », précise le communiqué. Cela concerne les voitures à essence immatriculées avant fin 2005 et les voitures diesel immatriculées avant fin 2010. La PP précise que les contrôles ne concerneront « pas les personnes regagnant la région parisienne ce dimanche », en cette période de retour de vacances.

Une mise en place plus rapide du dispositif

Selon les services de l’Etat, Airparif, l’association de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France, « prévoit une concentration en ozone comprise entre 170 et 200 ? g/m³, soit un probable dépassement du seuil d’information-recommandation pour ce polluant, fixé à 180 ? g/m³». En juin, le ministre de la Transition écologique François de Rugy (remplacé depuis par Elisabeth Borne) avait annoncé que la circulation différenciée serait désormais déclenchée de façon beaucoup plus rapide en région parisienne en cas d’épisode de pollution.

La circulation différenciée s’accompagne de toute une série de limitations de vitesse sur les axes routiers de la région parisienne (110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ; 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h…).