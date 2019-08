CATASTROPHE L’émotion ne cesse de grandir et la pression internationale est montée d’un cran samedi

Incendie en Amazonie: Des centaines de nouveaux feux de forêts font rage à travers le Brésil — Victor MORIYAMA / GREENPEACE / AFP

Sous la pression internationale, le président brésilien a décidé d'envoyer l'armée pour lutter contre l'incendie ravageant l'Amazonie. Mais alors que des centaines de nouveaux feux de forêts font rage à travers le Brésil, l’émotion grandit et la pression est encore montée d’un cran samedi pour pousser Jair Bolsonaro à agir.

Le sort de la plus vaste forêt tropicale de la planète est au cœur du sommet du G7 qui se tient ce week-end à Biarritz, Emmanuel Macron ayant appelé à l'union autour de l'Amazonie. « Toute aide concernant les incendies est la bienvenue », a déclaré samedi à des journalistes le ministre de la Défense Fernando Azevedo e Silva. Aussi, l’américain Donald Trump et le britannique Boris Johnson ont proposé leur aide.

Un record d’incendies depuis 2013

Les dernières données officielles indiquent que 78.383 incendies ont été enregistrés depuis janvier sur ce territoire sud-américain, soit un record depuis 2013.

Plus de la moitié de ces incendies sont situés en Amazonie, où vivent plus de 20 millions de personnes. Quelque 1.663 nouveaux feux ont été allumés entre jeudi et vendredi, selon l’Institut national brésilien de recherche spatiale (INPE).

En Amazonie, quand une forêt est défrichée, les troncs sont emportés mais le reste de la végétation est brûlé sur place pendant la saison sèche, qui dure de juillet à novembre. Pour les terres agricoles, ou des prairies, la végétation et les mauvaises herbes sont également entassées, en attendant la saison sèche. C’est ce qui brûle en ce moment, expliquent les experts.

Le patron de l’INPE a été limogé début août après avoir publié des données sur la déforestation jugées mensongères par Jair Bolsonaro : elles montraient que la déforestation en juillet avait été quasiment quatre fois supérieure à celle enregistrée durant le même mois de 2018.